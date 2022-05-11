Şehrini en iyi bilen yarışmayı kazandı

Antalya’nın Kumluca İlçesinde bulunan Atatürk İlk ve Orta Okulu tarafından ”Şehrimi Tanıyorum” bilgi yarışması düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya Mavikent Durali Yazıcı Ortaokulu, Mavikent Ramazan Abacı Ortaokulu, Mavikent Çanakcı 75. Yıl Ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, Salur Ortaokulu, Ziya Gökalp Ortaokulu, Ahmet AVcıoğlu Ortaokulu, Hacıveliler Ortaokulu, Barbaros Ortaokulu, Beykonak Sevim Öner Ortaokulu, Beykonak 80. Yıl Ortaokulu, Hacıveliler Ortaokulu, Kasapçayırı Ortaokulu katıldı.

12 ortaokulun yarıştığı yarışmaya Kumluca AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, Kumluca İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Muhtarlar Derneği Başkanı Eski Cami Mahalle Muhtarı İbrahim Songur, Okul Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İki bölümden oluşan yarışmada 20 soru soruldu. Birinci bölümden sonra Atatürk Ortaokulu Halk Oyunları ekibinin gösterileri yer aldı. İkinci bölümün sonunda tamamlanan yarışmada, 95 puan alan Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileri yarışmanın galibi oldu. 90 Puan alan Mavikent Çanakcı Ortaokulu Öğrencileri ise yarışmanın ikincisi olurken 85 puan alan Kasapçayırı Ortaokulu ise yarışmayı üçüncü olarak tamamladı.

Antalya’nın coğrafi, kültürel, tarih ve turistik konularını içeren yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler ve kupaları verildi.