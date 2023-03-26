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Şehit yakınları ve gaziler için iftar programı
ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE İLÇE KAYMAKAMLIĞI TARAFINDAN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER İÇİN İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ.
ANTALYA 26.03.2023, 13:11
Antalya’nın Serik ilçesinde ilçe kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.
Belek turizm merkezinde bir otelde düzenlenen programa Serik Kaymakamı Cemal Şahin ve eşi Gülay Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Erdoğan, Belediye Başkan yardımcısı Kemal Yıldırım, kurum amirleri, muhtarlar ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. Program, iftar sonrası İlçe Müftüsü İbrahim Köksal tarafından yaptırılan duanın ardından semazen gösterisi ve ney dinletisi ile son buldu.