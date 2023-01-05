Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler’in ismi Konyaaltı’nda yaşatılacak

Konyaaltı Belediyesi, 2023 yılının ilk meclisi olan Ocak ayı olağan meclis toplantısında, Akkuyu Mahallesi Anadolu Caddesi’nin ismi, Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler Caddesi olarak değiştirildi.

Konyaaltı Belediyesi, Ocak ayı olağan meclis toplantısında anlamlı bir karar aldı. Mecliste, Akkuyu Mahallesi Anadolu Caddesi’ne, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Abdulkadir Güler’in isminin verilmesi gündeme getirildi. Caddenin isim değişikliğini içeren gündem maddesi, mecliste bulunan tüm partilerin oy birliği ile kabul edildi. Geçen yıl meclisteki bütün gruplarla birlik içerisinde çalıştıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 2023 yılında da bu uyumlu çalışma ortamının devam etmesini diledi. Piyade Teğmen Abdulkadir Güler’in geçtiğimiz aylarda Pençe-Kilit operasyonunda şehit düştüğüne değinen Başkan Esen, şehit ailesinin Konyaaltı’nda oturduğunu belirterek, Akkuyu Mahallesi Anadolu Caddesi’ne ismini vererek şehidin ismini yaşatmak istediklerini söyledi. Şehitlere ne kadar minnet edilirse az olduğunu belirten Esen, tüm şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Milli irade vurgusu

Ülke gündemini meşgul eden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davayla ilgili de konuşan Başkan Esen, “Ekrem İmamoğlu ne dedi? ‘Seçimi iptal etmek ahmaklık’ dedi. Veyahut, birisi ona bir şey söyledi. O da dedi ki, ‘asıl ahmaklık budur’’. Sizin vicdanınız böyle bir cümleye 3 yıl hapis cezası verilmesine haklıdır diyebiliyor mu? Emin olun diyemiyor. Diyemiyoruz. Bu konu AK Parti içerisinde de çok büyük rahatsızlık vermiş. Bunu biliyoruz, duyuyoruz” dedi.

Belediyede terörist nasıl çalışır

Avukatlık yaptığı 18 yıllık süre içerisinde böyle bir olaya rastlamadığını vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, insanların, birbirlerinin 7 sülalelerini karıştırdığı hakaret davalarında bile böyle bir ceza görmediğini söyledi. Başkan Esen, “Tanıdığınız bütün avukatlara sorun. Bu çok yanlış oldu. Halkın iradesi, milli irade yok sayıldı’’ şeklinde konuştu.

Bazı belediyelerin teröristleri çalıştırmakla itham edilmesini de eleştiren Esen, “Belediyede terörist nasıl çalışır? İşe aldığımız insanların güvenlik soruşturmalarını emniyetten istiyoruz. Emniyetten güvenlik sorgusu geliyor bu insanların. Olabilecek bir şey değil bu. Hukuken imkansız bir defa’’ dedi. Türkiye’nin, dünyada köklü devlet geleneğine sahip 4-5 ülkeden biri olduğunu aktaran Esen, “Eğer bir insan kamu görevlisiyse yalan söylememeli. Çünkü biz onların hepsini çok büyük saygıyla izleyen insanlarız. Türk milleti öyledir. Çünkü, dünyada devlet geleneği olan milletler bir elin parmaklarını geçmez. Biz bu milletlerden bir tanesiyiz” dedi.