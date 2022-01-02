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Sebze fiyatında son 3 yılın en iyi Aralık ayı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Aralık ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2021 Aralık ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Sebze işlemlerinde Aralık ayları itibariyle son üç yılın miktarda ve fiyatta 2019 yılından sonraki en iyi yılı 2021 oldu.

ANTALYA 02.01.2022, 10:28
Sebze fiyatında son 3 yılın en iyi Aralık ayı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Aralık ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2021 Aralık ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Sebze işlemlerinde Aralık ayları itibariyle son üç yılın miktarda ve fiyatta 2019 yılından sonraki en iyi yılı 2021 oldu.

“Miktarda rekor artış”

Aralık ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre aylık domateste yüzde 13.56, sebzede yüzde 6.03 ve meyvede ise yüzde 5.86 arttı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre yıllık domateste yüzde 65.44, sebzede yüzde 40.68 ve meyvede ise yüzde 36.96 artış gösterdi. Miktar endekslerindeki değişimler, Kasım ayında olduğu gibi Aralık ayında da arttı. Domates, sebze ve meyvedeki yıllık miktar artışları, son altı yılın rekor artışları oldu.

“Domates fiyatı düştü”

Domates fiyat endeksi geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 7.15 azalırken, bu azalış son altı yılın en düşük ikinci Aralık ayı değişimi oldu. Aralık ayı itibariyle yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki yüzde 40.68’lık artışa karşılık fiyat endeksi yüzde 24.78’lik artış gösterdi. Bu artış, son 6 yılın en yüksek dördüncü Aralık ayı artışı oldu. Meyve miktar endeksindeki yıllık yüzde 36.96’lık artışa karşılık, fiyat endeksi yüzde 3.39’luk artış gösterdi. Meyve fiyatlarındaki bu artış da son 6 yılın en düşük artışı olarak kaydedildi.

“Miktar endeksinde fiyat artışı”

Bir önceki aya göre domates işlem miktar endeksi, Aralık ayında yüzde 13.56 artış gösterirken işlem fiyatı endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 8.85’lik artış gösterdi. Son üç yılın ve Aralık aylarının en yüksek miktar artışı ve ortalama fiyat değişimi yaşandı. Bir önceki aya göre sebze miktar ve fiyat endeksleri değişimi, Aralık ayında 2019 ve 2020 yıllarının ortalamasında gerçekleşti. Miktar endeksindeki aylık yüzde 6.03’lük artışa karşılık fiyatlar yüzde 22.22’lik artış gösterdi. Sebze işlemlerinde Aralık ayları itibariyle son üç yılın miktarda ve fiyatta 2019 yılından sonraki en iyi yılı 2021 oldu.

“Antalya halinde işlem gören meyve geçen yıla göre uyumlu fiyat değiştirdi”

Bir önceki aya göre meyve işlem miktar endeksi, Aralık ayında yüzde 5.86, işlem fiyat endeksi ise yüzde 8.12’lik artış gösterdi. Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2021 yılı Aralık ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta önceki yılın değişimlerine uyumlu değişimler gösterdi. Miktardaki artış, 2019 yılının altında kalırken fiyatta ise 2019 yılının üzerinde bir değişim yaşandı. Meyvede son üç yılın miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimlerin dalga boyu, miktardaki Mayıs ayları rekor artışlarına karşılık aynı aylarda fiyatlarda ise rekor düşüşler olarak kendisini gösterdi.

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