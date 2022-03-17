banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i açıklandı!
Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i açıklandı!
Şapkanızı berenizi takın! Kar geri geldi...
Şapkanızı berenizi takın! Kar geri geldi...
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi...
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi...
Erdoğan imzaladı! Peki kim nereye atandı?
Erdoğan imzaladı! Peki kim nereye atandı?

Savaşın ortasında kalan Ahısta Türkü: “Bu bomba seslerine dayanamıyoruz”

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş nedeniyle ülkede mahsur kalan Ahıska Türkü bir kadın, Türkiye’de bulunan yakınlarına bir video göndererek gözyaşları arasında, “Her tarafta sesler var. Bir yere çıkamıyoruz. Bombalardan dipten dibe girerek saklanıyoruz. Rahat uyku uyuyamıyoruz. Böyle videolar yollamaya da utanır olduk. Bu bomba seslerine dayanamıyoruz. Bizleri ne olur kurtarın” dedi.

ANTALYA 17.03.2022, 10:26 17.03.2022, 12:22

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile başlayan savaş 22’inci gününde devam ediyor. Antalya’da yaşayan Ahıska Türkü Bahadır Geladze (41), ailesinin ve çok sayıda Ahıska Türkü’nün Zaporijya şehrinde savaşın ortasında mahsur kaldığını belirterek, tahliye edilmelerini istedi. Geladze’nin cep telefonu üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştirdiği Ukrayna’daki yakınları ve arkadaşları ise kendilerinin kurtarılmasını istedi. Geladze’nin görüntülü görüştüğü ağabeyi Bahtiyar Geladze, “Zaman zaman bomba sesleri duyuyoruz. Nerelerde patladığını bilmiyorum. Bomba seslerini işitiyorum. Gıda konusunda sıkıntı var. Sadece ihtiyacı olanlar alabiliyor. Bankamatiklerde para yok, o yüzden alamayanlar oluyor” dedi.

"Burada askere gidilecek yönünde bir söylenti var"

Kremençug şehrinde yaşananları anlatan bir başka Ahıska Türkü ise, “Herkes burada elinden geldiği kadar yardım ediyor. Türkiye’ye gelmek isteyen 40 kişi geri çevrildi. Burada askere gidilecek yönünde bir söylenti var. Şu anda bütün gümrükler kötü durumda. Denedim geçemedim. Türk konsolosluğu elinden geleni yapıyor. Çifte vatandaş olanlar geçmekte zorlanıyor. Biz Türkiye’de askerlik yaptık. Neden burada askerlik yapmak zorunda kalıyoruz. Bugün komutanlar geldi, bize ‘Sizi buraya kim yerleştirdi ise onlarla konuşun. Akşama kadar sonuç gelmez ise biz sizi burada sapasağlam tutamayız. Ya gideceğiniz bölgede askerlik şubesine yazılmanız lazım ya da burada biz sizi yazdırmak zorundayız’ dediler” diye konuştu.

"Bombalardan dipten dibe girerek saklanıyoruz"

Nikolav’da bir köyden video gönderen gözü yaşlı bir Ahıska Türkü kadın, “Her tarafta çatışmalar, sesler var. Bir yere çıkamıyoruz. Bomba sesleri var. Bombalardan dipten dibe girerek saklanıyoruz. Rahat uyku uyuyamıyoruz. Her millet gitti, Ahıska Türklerinin sahibi yok mu? Bombaların içerisinde kaldık. Her tarafta patlıyor. Böyle videolar yollamaya da utanır olduk. Bu bomba seslerine dayanamıyoruz. Bizleri ne olur kurtarın. Türkiye bizi kurtarmaz ise bizi kim kurtaracak. Bizim sahibimiz sissiniz. Benim nenem Türkiyelidir. Bizi buradan çıkarın. Hastalar, çocuklar ve yaşlılar var. Kusura bakmayın, ayıp da ediyorum. Çaresiz kaldım video çektim” dedi.

"15 bin Ahıska Türkü orada bulunuyor"

Savaştan kısa bir süre önce Türkiye’ye geldiğini ve geri dönemediğini belirten Ahıska Türkü Bahadır Geladze ise, “Ailem Ukrayna’da kaldı. 15 bin Ahıska Türkü orada bulunuyor. Her bölgede çok acil yapılacak işler var. Hepimizin tek umudu Türkiye’dir. Seslerimiz umarım duyulur. Gıdaları bitmiş durumda. Ahıska Türkleri olarak biz de Türkiye’nin bir vatandaşıyız. Bizim başka bir bayrağımız yok. Günlük olarak telefonla konuşuyoruz. Şu anda mesele çift vatandaş olanları dışarı bırakmıyorlar. Askerler akşama kadar süre verdi. Ya yaşadığınız bölgelerde askerlik şubesine kayıt olunmasını ya da bulundukları yerde kayıt olacaklarını söylüyorlar. Birçok arkadaşımız zaten burada askerliğini yaptı” açıklamasını yaptı.

#Ukrayna
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19