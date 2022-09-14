Savaş mağduru Ukraynalı çocukların hayvanat bahçesi keyfi

Ukrayna’dan güvenlik gerekçesiyle Türkiye’ye getirilen savaş mağduru çocuklar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret ederek keyifli bir gün geçirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının mağduru olan çocukların Türkiye’ye gelmesinden sonra psikolojik destek amaçlı çalışmalar devam ediyor. Ukraynalı çocuklara moral amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı gezisi düzenlendi.

Sevimli dostlarla buluştular

Ukraynalı çocuklar Doğal Yaşam Parkı’nı gezerek hayvanları yakından görmenin mutluluğunu yaşadı. Çocuklar özellikle papağan, keçi, flamingo, zebra ve kangurulara büyük ilgi gösterdi. Çocuklar veterinerler gözetiminde kafeslerinden çıkarılan tavşanları da severek hayvanlara dokunmanın ve onları sevmenin mutluluğunu yaşadı.

"Yüzlerinin gülmesini istedik"

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Aygül Arsun, Ukraynalı çocukları misafir etmekten mutlu olduklarını söyleyerek, “Çocukların burada keyifli vakit geçirmeleri için elimizden geleni yaptık. Savaştan en çok etkilenen kesim çocuklar oluyor. Onların biraz yüzlerinin gülmesi ve savaşın stresinden üzüntüsünden uzaklaşmalarını istedik” diye konuştu.