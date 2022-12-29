Savaş mağduru Ukraynalı çocuklara tiyatro gösterisi

“Savaşsız çocuklar” projesi çerçevesinde Ukrayna’daki yetiştirme yurdundan getirilerek Türkiye’de bulunan çocuklar, izledikleri tiyatro gösterisiyle güzel vakit geçirdi.

Kemer Belediyesi ile Bağımsız Devletler Topluluğu Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (FİLİZ) iş birliğince Kemer Belediyesi Kültür Salonu’nda yapılan tiyatro gösterisine, dernek başkanı Yana Balta, dernek başkan yardımcısı Hasan Balta, dernek yönetim kurulu üyeleri ile Ukraynalı yetim ve öksüz çocuklar katıldı.

“Savaşsız çocuklar” projesi çerçevesinde Ukrayna’daki yetiştirme yurdundan getirilerek Türkiye’de bulunan çocuklar, izledikleri tiyatro gösterisiyle güzel vakit geçirdi.

Tiyatro gösteriminin sonunda Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ukraynalı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, savaşa her zaman karşı olduklarını belirterek, Ukrayna’daki savaşın durması temennisinde bulunduklarını söyledi.

Ukrayna’dan gelen çocuklara en iyi şekilde misafirperverlik göstermek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Topaloğlu, “Ukraynalı çocuklara kendi ülkelerinde geçirdikleri yılbaşını burada da yaşatmak istedik. Bu çocuklar, FİLİZ Derneği’nin hazırladığı tiyatro gösterisi ile mutlu oldu. Onları bir gün de olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Dünyanın hiçbir yerinde savaş olmasın. Tiyatro gösterisinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

FİLİZ Derneği Başkanı Yana Balta da tiyatro gösterisindeki katkılarından dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür ettiklerini ifade etti.