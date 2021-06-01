banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Yeni genelgeyle işte marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak?
Yeni genelgeyle işte marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak?
Doğal gaz ocak ayından bugüne 6'ıncı kez zamlandı
Doğal gaz ocak ayından bugüne 6'ıncı kez zamlandı
Restoranların açılışını havai fişek ve 35 metrelik kebapla kutladı
Restoranların açılışını havai fişek ve 35 metrelik kebapla kutladı
Metin Kıratlı'dan 'Sedat Peker' açıklaması: Hukuki süreç başlatıldı
Metin Kıratlı'dan 'Sedat Peker' açıklaması: Hukuki süreç başlatıldı

Satranç turnuvası sona erdi

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Satranç, Meslek Liselilerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

ANTALYA 01.06.2021, 00:41
Satranç turnuvası sona erdi

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Satranç, Meslek Liselilerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

Batı Antalya Bölgesinden 11 Okul temsilcisi 32 öğrencinin katıldığı turnuva Kumluca Uygulama Oteli Bahçesinde yapıldı. Bir gün süren yarışmalar sonucunda 5 puan alan Kumluca Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Murat Kızıltepe birinci oldu. Yarışmada 4 puan alan Kumluca Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Eren Küçükbozbaş ikinci, yine 4 puan alan Kumluca Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden İbrahim Yahya Tanır’da üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere aileleriyle birlikte 3 gün tatil yapma ödülü verildi. Yarışmanın 4 ve 5’incisi olan öğrencilere de bluetooth kulaklık hediye edildi.
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu