Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi açıldı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen Sarılar Mahallesi’nde yaptırdığı Kreş ve Gündüz Bakımevinin açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Şükrü Sözen bugün Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevinin açılışını düzenledi. Açılış törenine, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetimleri, oda başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve mahalle halkı katıldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, açılış öncesinde çocuklarla ve konuklarla tek tek ilgilendi, sohbetler etti. Törende, Tayfun Yılmaz şefliğindeki Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu sahne alarak şarkı söyledi.

“Özgüvenli nesiller yetiştiriyoruz”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, törende yaptığı konuşmada, “Dün Taşağıl Mahalle’mizdeki kreşimizi açarak oradaki çocuklarımızın ve velilerimizin heyecanına ortak olduk. Bugün de Sarılar Mahalle’mizde aynı heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımızla birlikte olarak onların eğitimine katkı sağlamak ve yatırım yapmak bizler için en doğru iş. Çocuklarımızın Atatürk değerlerini bilerek sağlıklı yetişmeleri ve bizlere bırakılan değerleri koruyacakları şekilde yetişmeleri bizler için son derece önemli. Biz çocuklarımıza sadece kitap defterin ve mevzuatın öngördüğünü değil, bunları da öğretiyoruz. Bizler sindirilmiş nesiller istemiyoruz, bizler gelecek kaygısı yaşayan nesiller istemiyoruz. Kendini özgür hisseden, gönlünden geçenleri doğru bildiğini ifade edebilen nesiller istiyoruz. Bizler devamlı ileriye bakan, geridekilere tabi olan değil, önümüzdekileri örnek alan bir neslin yetişmesini istiyoruz. O zaman Ulu önderimize olan borcumuzu ödeyeceğiz. Eğitim yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.