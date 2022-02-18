Sanayinin kalbinin attığı meslek liseleri sınırları aşıyor

Erasmus Programı altında geliştirdikleri "Mesleki Eğitimde Avrupa’ya Atılan İlk Adım" projesini tamamlayan liseliler yurda döndü.

Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan proje grubu Romanya’nın başkenti Bükreş’te on beş gün boyunca eğitim aldı. Bükreşli motor ustalarından aldıkları eğitimleri tamamlayan beş lise öğrencisi program kapsamında başarı belgesi almaya hak kazandı. Öğrencilerden Resül Akbal(17) "Bundan sonraki hedefimiz diğer Avrupa ülkeleri" dedi. Eğitimleri boyunca tüm ihtiyaçlarının tarafından karşılandığını belirten Akbal, başta devlet büyüklerimiz olmak üzere bizlerin burada eğitim görmemizi sağlayan okulumuz idaresine teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.

Adem Dokalak(17) isimli öğrenci ise Romanyalı ustalardan çok şey öğrendiklerini ama Ahilik Kültürünün Türkiye’nin dışında hiçbir yerde olmadığını belirtti. Dokalak, "kültürel anlamda bu gezi bizlere çok kattı" diyerek sözlerini bitirdi. Romanyalı usta Drajic Ruka(49) Türk öğrencilere yurda dönüşte baklava sipariş etti.