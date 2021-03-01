Sanatseverler 9 Mart’ta Aydın Kanza’da “Buluşacak”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yenilenen Aydın Kanza Sanat Galerisi’nin Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu 10 genç sanatçının eserlerinden oluşan sergiyle mart ayında yeniden sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, pandemi nedeniyle kapalı olan Aydın Kanza Sanat Galerisi’nin yenileme çalışmalarını tamamladı. Sergi alanındaki panolardan ışık ve ses sistemlerine tüm altyapının yenilendiği galerinin binası da kapsamlı bir tadilattan geçirildi.

Uysal, yenileme çalışmalarının ardından Aydın Kanza Sanat Galerisi’nin AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan 10 genç sanatçının eserlerinin sergileneceği “Buluşma” isimli sergiyle açılacağını söyledi. Aydın Kanza Sanat Galerisi’nin genç sanatçıların çalışmalarının kitlelerle buluşması anlamında Antalya’da önemli bir işleve sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, yenilenen haliyle sanat galerisinin iletişim ve görselliğin ön planda olduğu yeni sergileme tekniklerine imkan tanıyan bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

9 Mart Salı günü saat 15.00’de açılacak sergide AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan 10 genç sanatçının çalışmaları sanatseverlerle buluşacak. Alev Gürkan, Hacer Doğan, Hatice Tekin Aydil, Leyla Almufti, Mehmet Oral, Merve Ceren Soyak, Oğuz Can Genç, Özge Kaya, Serkan Türk ve Tenzile Bilici’nin eserleri yer aldığı sergi 31 Mart’ta kadar ücretsiz gezilebilecek.