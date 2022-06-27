Şampiyon sporcu altınla ödüllendirildi

İstanbul’da gerçekleşen Kick Boks Dünya Kupası’nda şampiyon olan sporcu Zehra Doğan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş tarafından altınla ödüllendirdi.

Kick Boks Dünya ve Avrupa Şampiyonu Zehra Doğan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, Zehra Doğan’ı kutlayarak, “Seninle iftihar ediyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız” dedi.

Zehra Doğan da geçen ay İstanbul’da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası’nda büyük bayanlar 52 kiloda şampiyon olduğunu, 2 Temmuz’da Bakü Karabağ Profesyonel Kick Boks Zafer Gecesinde yer alacağını ifade ederek, “Desteklerini esirgemeyen belediye başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Nice başarılara imza atmayı diliyorum” diye konuştu.

Başkan Mutlu Ulutaş, ziyaretin sonunda şampiyon sporcu Zehra Doğan’ı üç altınla ödüllendirdi.

Geçen hafta Kocaeli’nde gerçekleşen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda kategorisinde ikinci olan Zehra Doğan, Mart ayında İstanbul’da düzenlenen “Ringin Sultanları” organizasyonunda kupa kazanmıştı.