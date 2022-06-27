Şampiyon gönülleri de fethetti

Avlu Balıkesir Triatlonu’nda birinci olan “demir adam” lakaplı Antalyalı iş insanı Ali Bıdı, yarış sonrasında gördüğü ilgiyle dikkat çekti.

2022 Balıkesir Avlu Triatlon Türkiye Kupası, hafta sonunda Balıkesir’de yapıldı. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği triatlonun yüzme etabı, kanalda gerçekleştirilen ülkedeki tek parkur olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Kupası’nda; Antalya’yı 70-74 yaş kategorisinde tek sporcu olarak temsil eden “demir adam” lakaplı Ali Bıdı, sprint triatlon yani 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet, 5 kilometre koşu yarıştı. Türkiye’nin en iyi triatletlerinin de aralarında yer aldığı yaklaşık 650 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Kürsüye birlikte çıktılar

Yarışlar sonunda ödül töreni düzenlendi. İş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, ödülünü Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya’nın elinden aldı. Sunucunun, Bıdı’nın yaş kategorisinde birincilik elde ettiğini anons etmesinin ardından tören alanında büyük bir alkış ve tezahürat tufanı koptu. Federasyon başkanının Ali Bıdı’ya ödülünü verirken sarılması ve birincilik kürsüsüne birlikte çıkmaları protokol tarafından da ayakta alkışlandı.

Çocuklarla mini yarış yaptı, forma hediye etti

Ali Bıdı yarış sonunda da büyük ilgi gördü. Protokol üyeleri, sporcular, yarışta gönüllü olarak görev yapan öğrenciler, aileler ve güvenlik görevlileri de Bıdı’yı kutladı ve birlikte fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı. Bıdı’ya ilgi Antalya’ya dönüş yolunda da devam etti. Torunları ile birlikte meyve sergisine bakan bir kadın, ekrandan tanıdığı Ali Bıdı’yı karşısında görünce büyük sevinç yaşadı. Kadın, Ali Bıdı’nın yaşam tarzını yakından takip ettiğini ve değerli bulduğunu belirtirken, çocukların ısrarını kıramayan milli sporcu onlarla toprak alanda mini bir yarış yaptı. Bıdı, gösterilen ilgiye kayıtsız kalmadı ve kadına milli forma hediye etti. Formayı hayatının en önemli hediyesi olarak kabul ettiğini belirten kadın, formayı kıyafetlerinin üzerine giydi ve objektiflere poz verdi. Bıdı, gösterilen ilgi karşısında duygulandı.