Salon danslarına meraklılar bir araya geldi

Antalya Muratpaşa Belediyesi, salon danslarına meraklı kent sakinlerini topluluk olarak bir araya getirdi. Topluluk üyelerinden 9 yaşındaki İpek Şimşek, “Dans, çok enerjik bir şey. Herkesin dans etmesi çok güzel” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, tangodan salsaya, son dönemde gençler arasında popüler olan hip hopa salon danslarına meraklı kent sakinleri için kurs açtı. Elif Umdu’nun eğitmenliğinde 9 yaşından 60 yaşa dansa meraklı Muratpaşalılar, şimdi ‘Salon Dansları Topluluğu’ olarak yarışmalara hazırlanıyor.

Belediyenin Çağlayan Mahallesi’nde bulunan sanat merkezinde haftanın iki günü küçük yaş grupları çalışmalarını sürdürüyor. Eğitmen Umdu, yarışma ve şov takvimine bağlı olarak hafta sonu dahil çalışmayı planladıklarını söyledi. Dansın özellikle küçük yaş gruplarında kişiliklerin oluşmasında etkili olduğunu belirten Umdu, karşı cinse saygı, iletişim gibi konularda da eğitici bir rolünün bulunduğunu aktardı.

Muratpaşa Belediyesi Salon Dansları Topluluğu’nun 9 yaşındaki üyesi İpek Şimşek ise dört yıldır dans ettiğini söyledi. İpek Şimşek, “Burası çok eğlenceli. Dans çok enerjik bir şey. Herkesin dans etmesi çok güzel. Herkese tavsiye ederim” dedi.