Sakilerden muhteşem konser

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan etkinliklerinde Sakiler gurubu sahne aldı. Sakiler Antalyalı sevenlerine muhteşem bir konserle unutulmaz bir gece yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan Etkinlikleri her akşam farklı bir etkinlikle Antalyalılarla buluşmaya devam ediyor. Hacivat-Karagöz Ortaoyunu, hemşeri geceleri ve konserlerle devam eden etkinliklerde dün akşam Sakiler gurubu sahne aldı. Sakiler gurubu popüler şarkıları ve eğlenceli repertuarlarıyla Antalyalılara muhteşem bir konser verdi.

Muhteşem konser

Pinhani’ye ait olan Dünyadan Uzak parçasını kendilerine has bir tarzda yorumlayarak, milyonlarca kişinin beğenisini kazanan Sakiler grubu üyeleri, Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan’a Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Sakiler gurubu, Selamı Var, Aşığın Kaderi, Adımız Ayyaş ve en bilindik Dünyadan Uzak gibi şarkılarını yanı sıra farklı sanatçıların parçalarını da seslendirdi. Birbirinden güzel şarkıları ve muhteşem enerjileriyle büyük beğeni kazanan Sakiler Antalyalılara eğlenceli ve unutulmaz bir Ramazan gecesi yaşattı.

Başkan Böcek’e teşekkür

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Sakiler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e de teşekkür etti. Antalya’da ilk kez konser verdiklerini belirten Sakiler, “Dünya kenti Antalya’da sizlerle buluşmaktan çok mutluyuz ve aynı zamanda çok heyecanlıyız. Buradaki coşku bizlere bir ömür yeter” dedi.