‘Sahilde Sinema Var’ kahkaha ile başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Sahilde Sinema Var’ etkinliği Yeşilçam Günü kapsamında ‘Gülen Gözler’ filmi ile başladı. Ayla filmiyle perdesini açan Gezen Sinema’nın ilk durağı ise Gazipaşa ilçesi oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz sene ilkini gerçekleştirdiği ‘Sahilde Sinema Var’ etkinliği bu yaz da Antalyalılarla buluşmaya başladı. Konyaaltı Beach Park Varyant Meydanı’nda düzenlenen sinema alanına giriş yapan vatandaşlar yıldızlar altında sosyal mesafeli sinema keyfi yaşadı. Sinemaya hasret kalan Antalyalılar açık havada bol kahkahalı bir akşam geçirdi.

Yeşilçam günü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Sahilde Sinema Var/Maskeli Sinema’ etkinliği Yeşilçam Günü kapsamında ‘Gülen Gözler’ filmi ile izleyici ile buluştu. 16 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek ‘Sahilde Sinema Var’ etkinliğinin ilk gününde Yeşilçam’ın sevilen komedi filmlerinden ‘Gülen Gözler’ izleyicilere nostalji eşliğinde neşe dolu anlar yaşattı.

Pandemi tedbirleri uygulandı

Konyaaltı Sahili Beach Park Varyant Meydanı’nda ücretsiz gerçekleştirilen etkinlikte sosyal mesafe ve güvenlik önlemleri titizlikle uygulandı. Etkinlik alanı bariyerlerle çevrildi, vatandaşlar iki ayrı kapıdan sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde sinema alanına alındı. Giriş kapılarında güvenlik görevlileri vatandaşların ateş ölçümlerini gerçekleştirdi. Alan girişinde vatandaşların el dezenfekteleri yapıldı, maskesi olmayan vatandaşlara maske verildi.

Maske otomatı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinlik alanına (Covid-19) önlemleri kapsamında, izleyiciler için maske ve dezenfektan otomatları kuruldu. Maske hediyeli maske toplama otomatında maskesi olmayan ya da kullanılmış maskeleri olan vatandaşlar otomatı kullanarak yeni maske alabiliyor. Atık maskelerin çevreyi kirletmesi önlenirken aynı maskeyi uzun süre kullanmak istemeyen ancak yanında fazla maskesi olmayanlar da otomattan maske alabiliyor.

‘Sahilde Sinema Var’ etkinliği kapsamında 17 Haziran’da ‘Aile Arasında’, 18 Haziran’da ‘Naim’, 19 Haziran Babalar Günü’ne özel ‘Sen Benim Her Şeyimsin’ gösterilecek. Temmuz ayı başlarına kadar sürecek sinema günlerinde ‘Bayi Toplantısı’, ‘Düğün Dernek 2’, ‘Unutursam Fısılda’, ‘Ayla’ ve ‘Organize İşler’ gibi Türk Sineması’nın birbirinden güzel yapıtları Antalyalılarla buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 19 ilçeyi kapsayan ’Gezen Sinema’ etkinliği ise Gazipaşa’dan başladı. Yaz aylarında ilçelerdeki vatandaşlara sinema keyfi yaşatacak olan Gezen Sinema Ayla filmi ile Cumhuriyet Meydanı’nda Gazipaşalılar ile buluştu.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da etkinliğe katılarak vatandaşlar ile birlikte film keyfi yaşadı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz da Başkan Böcek’in selamlarını ileterek, Gazipaşa halkına iyi seyirler diledi.

Gösterimin yapıldığı Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı’nda sinema severler için toplum sağlığı açısından sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik önlemler alındı. Etkinlik alanına maskesiz giriş yapılmazken, hem hes kodları kontrol edildi hem de alana giren her kişinin ateşi ölçülüp sosyal mesafe tedbirleri kapsamında izleyiciler 1.5 metre aralıklarla konumlandırılan koltuklarda yerlerini aldı. 19 ilçede vatandaşla buluşacak Gezen Sinema etkinliği bugün Alanya’da devam edecek.