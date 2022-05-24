banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
O araç bu sene bordo-maviye boyandı
O araç bu sene bordo-maviye boyandı
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme!
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme!
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu

Sahilde engelli empati parkuru

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi işbirliği ile Konyaaltı Sahilinde engelli empati parkuru oluşturuldu. ‘Farklılıkların Farkına Var’ sloganıyla engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekilen parkurda vatandaşlar, tekerlekli sandalye, beyaz baston ve koltuk değneği kullanarak empati kurdu.

ANTALYA 24.05.2022, 12:00
Sahilde engelli empati parkuru

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi işbirliği ile Konyaaltı Sahilinde engelli empati parkuru oluşturuldu. ‘Farklılıkların Farkına Var’ sloganıyla engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekilen parkurda vatandaşlar, tekerlekli sandalye, beyaz baston ve koltuk değneği kullanarak empati kurdu.

Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için Konyaaltı Sahili’nde empati parkuru kurdu. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri işbirliğiyle oluşturulan parkurda sağlıklı bireyler, bir süreliğine tekerlekli sandalye, beyaz baston ve koltuk değneği kullanarak engelli vatandaşların yaşadıkları zorlukları bizzat deneyimledi. Yaşadıkları zorlu deneyim sonunda vatandaşlar engeli bireyleri daha iyi anladıklarını ifade ederek, böyle etkinliklerin şehrin her yerinde yaygınlaştırılmasını istedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkalığına bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, Antalya genelinde engelli bireylerin sağlıklı ve sosyal ortamda yaşayabilmeleri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Iltar, “Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle birlikte engelli bireyler ve sağlıklı bireyler arasında empati bağı kurarak onları daha iyi anlamaları amacıyla yaptığımız etkinliğin fayda sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Zorlu hayatların farkına varın

Projenin uygulayıcısı Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü öğrencisi

Huri Cennet Çelik, “Vatandaşların kurduğumuz parkurlarda tekerlekli sandalye, beyaz baston veya koltuk değneklerini kullanarak engelli insanların yaşadıkları zorlukların farkına varmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

İlk kez tekerlekli sandalyeye oturdu

Adana’dan tatil için Antalya’ya gelen Akın Çeliktepe, böylesi bir deneyimi ilk kez yaşadığını ifade etti. Çeliktepe, “Tekerlekli sandalyeye ilk kez oturdum. Rampa ve yokuş aşağı olan kısımlarda bayağı zorlandım. Bu durumu hayatı boyunca yaşayan insanlar var. Çevremizde gördüğümüz engelli vatandaşlarımıza öncelik sağlamamız bizim asli görevimiz olmalı” dedi.

Planlan engelli bireylere göre yapılmalı

Tekerlekli sandalye kullanan Ahmet Can Tunç ise “Engelli bir bireyin neler yaşadığının daha iyi farkına vardım. Herkes engelli adayı. Yaşam alanlarımızda planlama yaparken engelli bireylerin öncelikli düşünülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Koray Uysal isimli vatandaş da görme engel parkurunda yaşadığı deneyimi şöyle aktardı: “Gerçekten çok zor bir durum. Allah kimseye göstermesin. Burada engelli bireyleri daha iyi anladığımı hissediyorum. Hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu unutmamamız lazım.”

Fizyoterapist Kalbiye Bozova empati adına yapılan programların daha yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, “Yaşam koşullarımız içinde karşımızdaki insanların ne yaşadığını, duygularının ne olduğunu hayatlarındaki zorlukların ne olduğunu deneyimleyemiyoruz. Empati kurmak adına yapılan bu tür programlar bize gerçekleri gösteriyor” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
22°
açık