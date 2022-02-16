Sahil büfeleri Alanya Belediyesi’ne devredildi

Alanya’da Kargıcak Mahallesi’nden Okurcalar Mahallesi’ne kadar olan sahil büfeleri, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Alanya Belediyesi’ne devredildi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile Belediye Başkanı Adem Murat Yücel arasında imzalanan protokolle sahil büfelerinin sorumluluğu 10 yıl süre ile Alanya Belediyesi’ne devredildi. Sahil büfelerinin Alanya’ya yakışır hale getirileceğini belirten Başkan Yücel, “Tek tip sahil büfesi projemizle sahillerimizde düzen ve disiplini sağlayacağız” dedi.

Alanya Belediyesi’nin Alanya sahillerinde uygulama koyacağı tek tip sahil büfesi projesi kapsamında gerçekleşen devirle halk plajlarının sayısı arttırılacak. Alanya Belediyesi’nde gerçekleşen imza töreni ile Alanya’nın Kargıcak Mahallesi’nden Okurcalar Mahallesi’ne kadar tüm sahil büfeleri Alanya merkezde olduğu gibi Alanya Belediyesi’ne devredildi.

“Sahil büfeleri tek çatı altında toplanacak”

Protokol sonrası sahillerde yapılacak çalışmaya ilişkin bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kargıcak’tan Okurcalar’a kadar sahiller tek çatı altında toplanmış ve tek yerden kontrol edilmiş olacak. Sahillerimizin derli toplu olması, tek tip büfe uygulaması, güvenlik, temizlik ve cankurtaran gibi hizmetler halkın kullanımına tamamen açılacak ve sahillerde bir disiplin olacak. Biz Alanya’yı hem denizi, kumu, güneşi; hem de coğrafyası, kültürü ve sosyal yaşantısı ile en güzel şehir yapabilme arzusu ile çalışıyoruz. Yapacağımız güzel bir uygulama ve güzel bir disiplinle şehrin mutlu, güvenli ve huzurlu olması, sahillerinde mutlu, güvenli ve huzurlu olmasını sağlayacak. En kısa zamanda imzalamış olduğu protokol uygulamaya geçecek. Tüm Alanya’ya ve turizm sektörüne hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Alanya Belediyesi elini taşın altına koydu”

Kaymakam Fatih Ürkmezer ise, “Alanya’nın turizmine katkıda bulunacak hem yerli hem yabancı bütün misafirlerimizin daha güzel ve daha huzurlu bir şekilde Alanya’nın güzelliklerinde faydalanmalarını sağlayacak bir protokol imzaladık. Herkesin bildiği gibi Alanya yaklaşık 70 kilometre sahil bandı olan bir yer. Bu sahili biz herkesin efektif bir şekilde kullanmasını istiyoruz. Bu kullanımların bir standardizasyonu olsun, güvenli ve huzurlu bir şekilde herkesin faydalanmasını istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın bize vermiş olduğu onayla Kargıcak’tan Okurcalar’a kadar olan 88 noktanın hepsinin Alanya Belediyesi’ne devrini sağlıyoruz. Alanya Belediyesi de burada elini taşın altına koyuyor. Bu 88 noktaya büfelerin koyulması ile beraber, hem otellerde konaklayanlar hem de Alanya halkı güvenli, huzurlu bir şekilde ve standardizasyonu sağlanmış bir şekilde sahilleri kullanacak. Huzurlu bir şekilde vatandaşlarımızın tatil yapmasını diliyorum” şeklinde konuştu.