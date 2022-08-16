Sahil Bandı Düzenleme Projesi’nin doğu etabı tamamlandı

Alanya Belediyesinin sahil bandında araç, bisiklet ve yaya trafiğini düzenlemek amacıyla başlattığı Sahil Bandı Düzenleme Projesi’nin doğu etabı tamamlanarak hizmete açıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in sahil bandında motorlu araç, bisiklet ve yaya trafiğini düzenlemek amacıyla başlattığı; bisiklet yollarından çevre düzenlemelerine kadar pek çok çalışmayı içerisinde barındıran Sahil Bandı Düzenleme Projesi’nin Alanya Merkez ile Kargıcak arasında kalan kısmı kapsayan doğu etabı tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı. 21 kilometrelik etap sayesinde vatandaşlar Atatürk heykeli önünden Kargıcak’a kadar yaya olarak veya bisikletleriyle kesintisiz ulaşım sağlayabilecek.

"21 kilometrelik kesintisiz hizmet"

Projenin Alanya Belediyesi ekiplerince yürütülen özverili çalışmalar neticesinde kısa sürede tamamlandığını belirten Başkan Yücel, “Sürekli gelişen ve büyüyen Alanyamız’da şehirdeki trafik yoğunluğunun artmasıyla araç, bisiklet ve yaya yollarımızı gözden geçirip, düzenleme yoluna gittik. Çalışmalara hızlı bir şekilde başladık ve bitirdik. Çalışmalarımızın neticesinde Alanya merkez heykel önünden bisikletiyle çıkan bir vatandaşımız 21 kilometre kesintisiz bisiklet yollarımızda Kargıcak’a kadar gidebilecek. Alanyamıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Projenin Batı Etabı da kısa zaman içerisinde hayata geçirilerek Dinek-Kargıcak arasında kesintisiz bisiklet yolu hizmeti sağlanacak.