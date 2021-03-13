Saha Komiserleri Derneği’nde yeni dönem

Futbol Saha Komiserleri Derneği (FSKD) Antalya Şube Başkanlığı’na Harun Çakmak seçildi. Başkanlık görevini 3 dönemden bu yana Yücel Değirmenci yürütüyordu.

Futbol Saha Komiserleri Derneği (FSKD) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılan genel kurul yoklama, divan seçimi ve ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz anısına İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Oluşturulan divan heyetinin ardından tek aday olarak seçime giren Harun Çakmak, 50 oyun 49’unu alarak Futbol Saha Komiserleri Derneği Antalya Şube Başkanı seçildi.

Camianın önemli bir parçasıyız

Genel kurul sonrası üyelere seslenen başkan Harun Çakmak, toplantıya yeterli katılımın sağlanması için gerekli hassasiyeti gösteren üyelere teşekkür ederek "Öncelikle huzurlarınızda 3 dönemden bu yana Antalya’da bu görevi başarılı bir şekilde yürüten Yücel Değirmenci’ye teşekkür ediyorum. 10 yıldan bu yana aktif şekilde saha komiserliği görevini yürüten biri olarak bundan sonraki dönemlerde de başkanlık görevini de ekibimle birlikte en iyi şekilde yürüteceğimizin bilinmesini isterim. Bu camianın önemli bir parçası olmanın bilinciyle elimizden gelen katkıyı sunacağız” dedi.

Antalya Futbol Saha Komiserleri Derneği’nin Harun Çakmak başkanlığındaki Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:" Süleyman Kılınç, Abdullah Güneş, Emrah Üçöz, İzzet Aslan, Hüseyin Oğuz, N.Serdar Coşkun"