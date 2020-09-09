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Sağlıklı Muratpaşa Hareketi, Karaalioğlu Parkı’nda

MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN DİYETİSYENLERİ, SPOR EĞİTMENLERİ, 55 MAHALLESİNDEN GÖNÜLLERİ VE MUHTARLARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SAĞLIKLI MURATPAŞA HAREKETİ’NİN TANITIMLARI DEVAM EDİYOR. KARAAİLİOĞLU PARKI’NDA GERÇEKLEŞEN TANITIMDA, ANTALYALILAR DA ÇEMBERİN İÇİNE GİRİP MURATPAŞA’NIN SPOR EĞİTMENLERİYLE BİRLİKTE TER ATTI.

ANTALYA 09.09.2020, 11:25
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Sağlıklı Muratpaşa Hareketi, Karaalioğlu Parkı’nda

Muratpaşa Belediyesi’nin diyetisyenleri, spor eğitmenleri, 55 mahallesinden gönülleri ve muhtarlarıyla gerçekleştirdiği Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nin tanıtımları devam ediyor. Karaailioğlu Parkı’nda gerçekleşen tanıtımda, Antalyalılar da çemberin içine girip Muratpaşa’nın spor eğitmenleriyle birlikte ter attı.

Covid-19 pandemisinde uzun süre evde kalmaya bağlı oluşabilecek rahatsızlıklarını önüne geçmek, spor ve doğru beslenmeyle bağışıklık sisteminin güçlendirirken birer toplum sağlığı sorunu haline gelen tansiyon, şeker, kanser, obezite gibi hastalıklarla mücadeleyi amaçlayan Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nin mahalle mahalle tanıtımları devam ediyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın öncülüğünde başlayan, diyetisyenleri ve spor eğitmenleriyle birlikte mahalle gönülleri ve muhtarlarıyla Türkiye’nin en geniş kapsamlı sağlıklı yaşam hareketi olacak çalışmanın tanıtımı dün Karaailioğlu Parkı’nda gerçekleşti.

Tanıtım için belediyenin spor eğitmenleri, sosyal mesafe kulları içinde matlarını yere serdi, diyetisyenleri sunum posterlerini şövalelere yerleştirdi. Diyetisyenlerin doğru ve sağlıklı beslenme hakkında verdiği bilgilerin ardından müzikle beraber yaklaşık yarım saat süren spor başladı. Müziğin sesini duyan, sporun heyecanını hisseden Antalyalılar da çemberin içine girip Muratpaşa’nın spor eğitmenleriyle birlikte ter attı.

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