Sağlıklı Muratpaşa Hareketi
MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN COVİD-19 PANDEMİSİ NEDENİYLE HAFTALARCA EVLERİNDEN ÇIKMAYAN İLÇE SAKİNLERİ İÇİN BAŞLATTIĞI SAĞLIKLI BESLENME OKULU PROGRAMI, SPOR EĞİTMENLERİNİN DE DAHİL OLMASIYLA ‘SAĞLIKLI MURATPAŞA HAREKETİ’NE DÖNÜŞTÜ. BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, PROJE HAZIRLIK TOPLANTISINDA “KOMŞULARIMIZIN HER YANLIŞ LOKMASINDAN, SPOR YAPMADAN GEÇİRDİĞİ HER GÜNDEN SORUMLUYUZ” DEDİ.
Muratpaşa Belediyesi’nin covid-19 pandemisi nedeniyle haftalarca evlerinden çıkmayan ilçe sakinleri için başlattığı Sağlıklı Beslenme Okulu programı, spor eğitmenlerinin de dahil olmasıyla ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’ne dönüştü. Belediye Başkanı Ümit Uysal, proje hazırlık toplantısında “Komşularımızın her yanlış lokmasından, spor yapmadan geçirdiği her günden sorumluyuz” dedi.
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasakların kaldırılması, yaş gruplarına yönelik kısıtlamalarının esnetilmesiyle birlikte Kadın Danışma Merkezlerinde başladığı Sağlıklı Beslenme Okulu Programı, bir sağlık hareketine dönüştü.
Sağlıklı Muratpaşa Hareketi adını alan çalışmayla bir yandan covid-19 sonrası ilçe sakinlerinin doğru beslenme ve sporla bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi hedeflenirken diğer yandan her geçen gün artan tansiyon, şeker, kanser ve obezite gibi hastalıklarla mücadele amaçlanıyor. Projede bir yandan diyetisyenler hem gruplar halinde hem de kişilere doğru beslenmeyi anlatacak, spor eğitmenleri ise ücretsiz spor dersleri verecek.
Sağlık İşleri, Kadın ve Aile, Halkla İlişkiler, Spor İşleri ile Basın ve Yayın müdürlüklerince yürütülecek çalışmanın hazırlık toplantısına katılan Başkan Uysal, Muratpaşa’da yıllardır, her yaştan birey için spor ve fiziksel aktivite programları uyguladıklarını belirtti. Birer toplum sağlığı sorunu haline gelen tansiyon, şeker ve kanser hastalıkları karşısında en önemli silahın spor ve bilinçli, doğru, sağlıklı beslenmek olduğunu belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:
“Her yıl milyonlarca ölüme neden olan ama pek çoğu önlenebilir olan bu tür hastalıklara karşı toplumsal bilinci arttırmak, komşularımızı doğru beslenme ve spor yapmaya teşvik etmek amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz. Komşularımızın her yanlış lokmasından, spor yapmadan geçirdikleri her günden, haftadan sorumluyuz. Çalışmamız kapsamında diyetisyenlerimiz doğru ve sağlıklı beslenmeyi anlatacak. Diyetisyenlerimiz doğru ve sağlıklı beslenme reçeteleri verecek. Uzman antrenörlerimiz de, komşularımıza geniş katılımlarla, kitlesel spor aktiviteleri yaptıracak.”
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:53
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:10
|Akşam
|20:28
|Yatsı
|22:05
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25