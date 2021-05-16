Sağlıkçılardan aynı çatı altında yaşadıkları herkesin aşılanması talebi

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlık çalışanlarının aynı çatı altında yaşadıkları herkesin aşılanması talep ettiklerini belirterek “Sadece eşlerimiz değil, aynı ev içinde yaşadığımız tüm yakınlarımızın aşılanmasına öncelik verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Sendika olarak sağlık çalışanı yakınlarının aşılanmasına yönelik taleplerinin kısmen karşılık bulduğunu aktaran Başkan Kuluöztürk, salgının başladığı günden bu yana sahada olan sağlıkçıların en büyük endişelerinin ailelerine virüs bulaştırmak olduğunu hatırlattı. Bu konuda kendilerine yoğun başvuru olması üzerine harekete geçerek sağlıkçıların isteklerini yetkililere ilettiklerini kaydeden Kuluöztürk, konuyla ilgili tam çözümün gerçekleşmediğini söyledi.

“Bu gerçeği görmezden gelemeyiz”

Sağlıkçıların aynı çatı altında yaşadığı herkesin aşılanması gerektiğini söyleyen Sinan Kuluöztürk, “Talebimiz yetkililer tarafından dikkate alındı ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlayacağını açıkladı. Ancak sağlık çalışanlarının yakınları sadece eşlerinden ibaret değil. Bekar yaşayan ya da aileleriyle bir arada yaşayan sağlıkçılarımız da mevcut. Bu gerçeği görmezden gelemeyiz. Anneleri, babaları ve kardeşleriyle birlikte yaşayan sağlıkçılarımızın endişeleri henüz geçmiş değil. Sağlık çalışanlarımızın aşıları tamamlandı. Eşlerinin aşıları da devam ediyor. Fakat aynı çatı altında yaşadıkları diğer yakınlarına virüs bulaştırma endişesi yaşayan sağlıkçılarımız hala diken üstünde. Bu nedenle sağlıkçılarımızın aynı çatı altında yaşadıkları tüm yakınları aşılanmalı” diye konuştu.

“Ekonomik beklentilerimize olumlu cevap alamadık”

Ekonomik beklentilere olumlu cevap alamadıklarını aktaran Kuluöztürk, “Salgınla birlikte kamu çalışanları içinde iş yükü en çok artan meslek grubu olduk. Buna karşılık ekonomik beklentilerimize olumlu cevap alamadık. Artık sağlıkçılarımız çok yorgun. Gece-gündüz demeden, bayram-seyran demeden çalışan sağlıkçılarımız artık tükenme noktasına geldi. Sağlıkçılarımız en azından bu tarz konularda taleplerinin karşılık bulduğunu, kendilerine değer verildiğini görmek istiyorlar. Bu zorlu süreçte sağlık ordusunun moral ve motivasyonunun yüksek tutulması için taleplerine cevap verilmelidir” şeklinde konuştu.