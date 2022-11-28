Sağlık ve gıda okuryazarlığı eğitimi

Uluslararası Sürdürülebilir Tarım ve Ekoloji Derneği (SÜRTARDER) ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Eğitimde Sağlık / Beslenme Okuryazarlığı Entegrasyon Projesi çerçevesinde Sağlık ve Gıda Okuryazarlığı Eğitiminin ilki düzenlendi.

Dünyada halk sağlığını etkileyen problemlerin başında gelen sağlıksız beslenme alışkanlıklarının azaltılması için ailede başlayıp okulda devam eden eğitim süreciyle ilgili bilgilendirmenin yapıldığı toplantı Özel OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Toplantının moderatörü SÜRTARDER Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Uzman Diyetisyen Dilara Koçak ve Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar tarafından yapıldı.

"Türkiye ve dünya için değil, gelecek nesiller için de çok kıymetli"

Törende açılış konuşmasını yapan SÜRTARDER Başkan Yardımcısı Taylan Samancı, sürdürülebilir tarım ve ekolojinin devamının sadece Türkiye ve dünya için değil, gelecek nesiller için de çok kıymetli olduğunu belirterek “Bu bilincin farkında olarak, gelecek nesillerimize, çocuklarımıza ‘yaşanabilir ve iyi bir dünya’ bırakma sorumluluğunun bilincinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi. Beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesinde, yaşam biçiminin iyileştirilmesinin, çevre koşullarının düzeltilmesinin ve geliştirilmesinin, sağlıklı besine ulaşımın ve tüketimin sağlanması ile sürdürülebilir olduğunu belirten Samancı “Sürdürülebilir besin güvencesinin sağlanması ise sağlığın geliştirilmesi amacıyla toplumun besin güvenliği, besin, beslenme ve sağlık konularında bilinçlendirilmesi ve eğitimi ile mümkündür” dedi.

"Kritik öğrenme dönemlerinde kazandırmayı amaçlanıyor"

Eğitimde Sağlık ve Gıda Okuryazarlığı Entegrasyon (ESEN) Projesi hakkında bilgi veren Taylan Samancı, değişen yaşam tarzı, şehir hayatına geçiş, paketli gıda ürünlerinin çeşitliliği ve bu gıdalar ile ilgili reklamların ön plana çıkışı gibi birçok faktörün çocukların besin tercihlerini ve beslenme düzenini değiştirdiğini belirterek “Proje çerçevesinde, öğrencilere yönelik hazırlanan beslenme eğitimleri, toplum sağlığını geliştirmek amacıyla planlanmakta olup bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak gördüğümüz gelecek nesillerimize sağlık ve gıda okuryazarlığı alışkanlığını, kritik öğrenme dönemlerinde kazandırmayı amaçlamaktadır” dedi.

Türkiye’de yaygın olarak okul çağı çocuklarında görülen beslenme sorunlarına dikkat çekti

Etkinlikte, SÜRTARDER Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, çocuklarda sağlıklı beslenme konusunu anlattığı sunumda D vitamini, kalsiyum, iyot yetersizliği, demir yetersizliği anemisi, şişmanlık, yeme davranışı bozuklukları ve diş çürükleri gibi dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak okul çağı çocuklarında görülen beslenme sorunlarına dikkat çekti. Çocuklar için fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimin hızlı olduğu, yaşam boyu devam edebilecek davranışların büyük ölçüde oluştuğu büyüme ve gelişme döneminin, yetişkinlik hastalıkları açısından en riskli dönem olduğu vurgulayan Aslı Elif Tanuğur Samancı, besin piramidi ve besin grupları hakkında bilgilendirme yaptı.

Beslenmede arının ve arı ürünlerinin önemini anlatan Samancı, propolis, arı sütü, ham bal, arı poleni ve arı ekmeği hakkında bilgi vererek beslenme için öneminden bahsetti.

Aslı Elif Tanuğur Samancı okul çağı çocuklarda sağlıklı beslenme önerilerini şu şekilde sıraladı: “Bu dönemde en yaygın görülen olumsuz beslenme alışkanlıklarından biri öğün atlamadır, çocukların en sık atladıkları öğün, günün en önemli öğünü olarak kabul edilen kahvaltıdır. Kahvaltı mümkün oldukça evde ve geniş zaman ayırarak yapılmalıdır. Ebeveynler, kahvaltı esnasında çocuklara eşlik etmeye önem vermelidir. Meyve suyu, günlük enerji tüketimine katkı sağlar, ancak diyet posası açısından yetersizdir. Bu açıdan doğrudan meyvenin kendisinin tüketimi daha uygundur. Meyve suyu tüketiminde ise taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir. Okullardaki yemek uygulamalarında ise çocukların gelişimini desteklemek ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak hedeflenmelidir. Bu amaçla, okullardaki beslenme uygulamaları bir bütün olarak ele alınmalıdır. Kantinlerde, yemekhanelerde veya beslenme saatlerinde çocukların gelişimini desteklemek, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak, özellikle dar gelirli grupta beslenme kalitesi, besin çeşitliliği, başta süt ve ürünleri ile meyve-sebze tüketimini artırmak amaçlanmalıdır. Çocuklarda sağlıklı bağışıklık sistemi ve büyüme gelişme için değerli bir arı ürünü olan propolisin kullanımı da çok önemlidir”.

Dilara Koçak çevre, iklim değişimi ve bunların besin kalitesi ve çeşitliliği üzerine etkisini anlattı. Doğru ve sağlıklı bir tarımsal üretim için, çevresel kirleticilere dikkat çeken Koçak, mikroplastikler içere ambalajlara ve diğer kontaminasyon kaynaklarına dikkat edilmezse her hafta bir kredi kartı büyüklüğünde plastik tüketebiliriz ve bu durum özellikle çocuk ve gençlerin sağlığını doğrudan etkileyecektir dedi. Karbon emisyonlarını azaltmak ve yeşil doğayı korumak ve geliştirmek için arıların önemine dikkat çeken Koçak, arılar tozlaşma ve tarımsal üretimde kilit rol oynamaktadır, bu konuda daha fazla farkındalığa ihtiyacımız var dedi.