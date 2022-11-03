Sağlık turizmindeki başarının altında Akdeniz Üniversitesi’nin öncü nakillerinin etkisi var

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Dr. İbrahim Vargel, Akdeniz Üniversitesi’nin öncü çalışmalarla Türk plastik cerrahisine dünya çapında onur kazandırdığını ve sağlık turizminin büyümesinde de bu başarıların etkili olduğunu belirtti.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin 44. Ulusal Kurultayı, Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bir otelde yapıldı. Kurultayın açılışında konuşan Dernek Başkanı Dr. İbrahim Vargel, Akdeniz Üniversitesi’nin öncü ameliyatlarının Türk plastik cerrahisine dünya çapında onur kazandırdığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan liderliğindeki ekibin yaptığı dünyanın ilk kadavradan rahim naklinin tıp dünyasında büyük ses getirdiğinin altını çizen Dr. Vargel, “Uterus nakliyle çocuk sahibi olunabileceğini dünya çapında göstermiş olması ayrı bir gururumuzdur ve bizi mutlu etmiş, dünya çapında onurlandırmıştır. Yakın geçmişteki kompozit doku nakilleri biz plastik cerrahlara ülkemiz ve dünya çapında onur kazandırmıştır” ifadelerini kullandı.

“Sağlık turizmine önemli katkı sağladı”

Vargel, Türkiye’de sağlık turizmindeki artışta da bu başarıların etkili olduğunu ifade etti. Yapılan öncü nakillerle Türk tıbbındaki gelişmenin dünyaya duyurulduğunu anlatan Dr. Vargel, “Sağlık turizmimizin başarısının altında da başta Prof. Dr. Ömer Özkan hocamız olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı olan plastik cerrahlarımızın emeği ve alın teri yatmaktadır” ifadelerini kullandı.

Vargel, dernek olarak hekimlerin ve plastik cerrahlarının yaşadıkları sıkıntılar için çalışmalara başlayarak YÖK ve Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini de söyledi. Özellikle Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde Prof. Dr. Ömer Özkan’ın önemli katkısı olduğunun altını çizen Vargel, “Eğitim kurumlarından ayrılmaları önlemeyi konuştuk. Eğitim sorunlarına olan çözüm önerilerimizi ilettik. Plastik cerrah dışı kişilerce yapılan merdiven altı uygulamalara dikkat çektik. Alan ihlallerinin, olmayan uzmanlık isimlerinin kullanımının önlenmesi için aktif adımlar istedik” şeklinde konuştu.

Dernekte görev aldıkları süre içerisinde sorunlara çözüm önerileri getirmek için çalıştıklarını ifade eden Vargel, yönetim sürecinde yanında olan yönetim kurulu üyelerine, dernek üyelerine teşekkür ederek, kurultay sonrasında oluşacak yeni yönetime başarılar diledi.

400’ün üzerinde sunum gerçekleştirilecek

Kurultayın açılış konferansı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Ural’ın "Büyük Taarruzun 100. Yılı: DEHA"" sunumuyla başladı. Daha sonra açılış konuşmaları gerçekleştirilen kurultayla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Zekeriya Tosun, 2 konferans, 4 uydu sempozyumu, 15 deneyim aktarım sınıfında 15 konuşmacı, 31 panel, 62 oturum, 147 konuşmacı, 162 sözlü bildiri, 204 poster bildiri, 12 asistan yarışması, 4 uzman araştırması, 9 uzman yarışmasına başvuran bildiriler olmak üzere toplam 422 sunum gerçekleştirileceğini ve 500 üzerinde hekim, asistan ve uzmanın kurultaya katıldığını söyledi. Prof. Dr. Şükrü Yazar ise Plastik Cerrahi Eğitim ve Gelişim Vakfı hakkında bilgi verdi. Dernek tarafından akredite edilen kurumlara belgeleri verilirken, Temel Meme Hastalıkları ve Meme Cerrahi Kursu’nda başarılı olan doktorlara da belgeleri Cenk Demirdöver ve Bülent Saçak tarafından takdim edildi.

Kurultayın açılışına Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Dr. İbrahim Vargel, Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Demirdöver, Genel Sekreter Dr. Bülent Saçak, yönetim kurulu üyeleri, cerrahlar ve asistan hekimler katıldı.