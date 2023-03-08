Sağlık-Sen Antalya Şubesi Kadın Komisyonu’ndan depremzede kadınlara destek

Sağlık-Sen Antalya Şubesi Kadın Komisyonu, 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısyla depremde zarar gören ve KYK yurdunda kalan kadınlar için hijyen seti kampanyasına destek verdi.

Kadınlar gününde depremden zarar gören kadınların ihtiyaçlarına dikkat çekmek için yapılan bu kampanyada kadınların hijyenik paketlere olan ihtiyacına duyarlılık gösteren kadın kolları, aldığı hijyen paketlerini KYK yöneticilerine teslim etti. Yapılan açıklamada, “Sağlık Sen Antalya Şubesi olarak üzerimize düşen sorumluluk gereği ülkemizi derinden etkileyen depremin yaralarını hep birlikte ele ele sarmaya devam edeceğiz” dedi.