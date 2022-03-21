Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete hayır konulu resim yarışması

Antalya’nın Kemer ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla özel bir hastane tarafından “Sağlık çalışanlarına saygı” temalı resim yarışması düzenlendi.

19 ilçe milli eğitim müdürlüğünün desteği ile ilkokullar arasında düzenlenen resim yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Törene, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, hastane yönetim kurulu başkanı Fatih Çaylak, öğrenciler ve hastane personeli katıldı.

Kaymakam Gemici, Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi, saygı ve sevgi farkındalığının artırılması amacıyla yapılan resim yarışmasına katılan öğrencilerin resimlerini tek tek inceledi.

Tören sonrası açıklama yapan Topaloğlu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi konulu resim yarışmasında çok güzel eserlerin ortaya çıktığını gördüklerini söyledi.

Öğrencileri tek tek tebrik ettiğini dile getiren Başkan Topaloğlu, “Sağlık çalışanlarımız özellikle pandemi döneminde gecesini gündüzüne kattı. Acil durumlarda vatandaşın her zaman yanında oldu ve olmaya da devam ediyor. Sağlıkçılarımıza yönelik şiddete karşıyız. Çocuklarımız da bu konuyla ilgili çok güzel resimler ortaya çıkarmış. Hepsini tebrik ediyorum.” diye konuştu.