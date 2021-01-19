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Rusya’ya domates ihracatında 50 bin tonluk yeni kota müjdesi

Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği binasında yapılan ve domates ihracatı ile diğer tarım ürünlerindeki sorunların tartışıldığı istişare toplantısına telefonla katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “50 Bin ton yeni kota bu hafta sonuna kadar yürürlüğe girecek” dedi.

ANTALYA 19.01.2021, 13:56
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Rusya’ya domates ihracatında 50 bin tonluk yeni kota müjdesi

Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği binasında yapılan ve domates ihracatı ile diğer tarım ürünlerindeki sorunların tartışıldığı istişare toplantısına telefonla katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “50 Bin ton yeni kota bu hafta sonuna kadar yürürlüğe girecek” dedi.

Toplantıda başta Rusya’nın Türk domatesine uyguladığı kota konusunda istişareler yapıldı. Katılımcılara konuyla ilgili bilgi veren AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, “Ağustos ayından beri hem tarım bakanımızla, hem de ticaret hem de Dışişleri Bakanımızla birebir görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Putin ile görüşmelerinde hep yaş meyve sebze ihracatı gündem. Domates başta olmak üzere yaş sebze ve meyve ihracatının rahatlaması ve arttırılması için hükümetimiz, AK Parti Antalya Milletvekilleri olarak çalışıyoruz. Rusya’nın kotayı kaldırması için topyekün uğraş veriyoruz. Kotayı koyan Rusya. Karşıda bir ülke var. Bu ülke kendi iç piyasasında, Moskova’da domatesin kg 25-30 lirayı geçmesine rağmen yavaş davranıyor. Rusyanın bu işte bir kazancı yok. Rusya’nın direnci anlamsız. 3 aydır bu konuyu gün ve gün takip ediyorum. Bakanlarımızla gün ve gün irtibat halindeydim. Mevlüt Çavuşoğlu Bakanımız, Ruhsar Pekcan Bakanımız, Bekir Pakdemirli Bakanımız bu konuyu anlık takip ediyorlar, ilgili Rus bakanlarla sürekli görüşüyorlar. Yıl başında kotanın arttırılma açıklamasını Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov birlikte yaptılar. Kısa sürede inşallah Rusya iç yazışmalarını tamamlayacak ve sorun çözülecek" diye konuştu.

"Konu yakın takibimizde"

Konuyla yakından ilgilendiklerini söyleyen Uslu, "Yalnızca kota değil her sorunda ilgili Bakanlıklarımızla anında çözüm için hareket ediyor, bölgenin evladı olarak anlık takip ediyorum. Destekler konusunda, Portakal konusunda, geçen afetlerde yardım konusunda, Tarsim konusunda kısa sürede sonuçlar elde ettik” dedi.

Çiftçi temsilcilerinin yeni ihracat kapıları bulunması konusundaki taleplerine cevap veren Atay Uslu, “Yeni pazar araştırmalarını hep beraber yapalım. Tüccarlarımız, İhracatçılarınız pazar hedefini gösterince hemen harekete geçeriz, Türkiye olarak o pazara girmek için bürokratik, yasal alt yapıyı hazırlar ve ilgili Bakanlarımızın ikili görüşmeleri gerçekleşmesini sağlarız. Irak’tan bir talep varsa, biz hükümet olarak ihracat için görüşmeleri hemen yaparız, yaptırırız” dedi.

’Azerbaycan üzerinden ihraç edelim’ talebi

Çiftçilerin Rusya’ya Belarus üzerinden yapılan domates ihracatının Azerbaycan üzerinden yapılmasını istemeleri üzerine, “Bu da bir fikir bunu değerlendirebiliriz. Eğer bu yöntem bizim için çözüm ise, bunun içinde adımlar atarız ” diyen Uslu, şöyle devam etti:

“Birlikte çalışacağız. Bakın sanayiciler sürekli işlerini lobi yaparak çözüyor. Birlik olacağız. Bir Tarım Lobisi oluşturacağız, sorunları çözeceğiz. Ben önümüzdeki hafta ticaret bakanımızdan randevu talep edeceğim. Sizleri 10 kişilik heyet olarak Ankara’da ticaret bakanımız ile buluşturacağım. Bakanlarımızla buluşmaları geçmişte yaptık, yapmaya devam edeceğiz.”

Bakan Çavuşoğlu müjdeyi verdi

Rusya’nın 50 Bin ton yeni kota getirmesi konusunda yetkili ağızdan bilgi alınması için Vekil Atay Uslu, toplantı esnasında cep telefonu ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu aradı. Cep telefonundan toplantıya katılan temsilcilerin sorunları tek tek dinleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “50 Bin ton yeni kota bu hafta sonuna kadar yürürlüğe girecek. Rusya tarım bakanı kararnameyi imzaladı. Şimdi Rus adalet bakanı da imzalayacak. Onlarda öyle bir sistem var. Önce tarım bakanı imzalıyor. Ardından adalet bakanı imzalıyor. Birebir takipçisiyim” dedi.

"Kotanın kaldırılmasından yanayız"

50 Bin Tonluk yeni kotanın yürürlüğe girmesi için herhangi bir sorunun kalmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, “50 Bin ton kota konusunda bir sorun kalmadı. Ancak biz kotanın tamamen kaldırılmasından yanayız. Şimdi onunla mücadele ediyoruz. Çünkü biz Rusya’dan ithal ettiğimiz hiçbir üründe kota uygulamıyoruz” dedi.

"Birlikte lobi yapacağız"

Katılımcıların, Kumluca’da 2 TL’ye alınan domatesin büyükşehirlerdeki AVM’lerde 14 liraya kadar satıldığını belirtmesi üzerine, Atay Uslu, “Bu konularda da denetimlerin yapılması için ilgili kurumlarımızdan, özellikle rekabet kurumundan destek isteyeceğim. Birlik olalım, istikrarlı olalım. Birlikte lobi yapalım. Tüm sorunlarımızı çözeceğimize inanıyorum. Bağırıp çağırmanın ona şuna buna laf atmanın kimseye faydası yok. CHP Kumluca’ya geliyor. Domates fiyatları çok düşük çiftçi öldü bitti diyor. Birde Ankara’ya, İstanbul’a gidin ne diyorlar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya sayfasına bakın. Domates fiyatlarına yüzde 44 zam geldi. Vay efendim domatese her gün zam. Bu yıl da sorunu çözeceğiz, fiyatlar düzelecek. Ak Parti çiftçimizin yanında ve sorunları çözecek olan biziz” dedi.

Kumluca Toptancı Halinde gerçekleşen toplantıya AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Komisyoncular Derneği Başkanı Ahmet Kaya, Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği Başkanı Mazhar Metin Yel, komisyoncu ve çiftçi temsilcileri katıldı.
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