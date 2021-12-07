‘Romeo ve Juliet’ gündüz gösterimi ile sahnede

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Shakespeare’in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski’nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş’e ait olan, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan “Romeo ve Juliet” balesini 11 Aralık Cumartesi saat 15.00’te sahneleyecek.

“Romeo ve Juliet”in kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, dekor tasarımı Çağda Çitkaya ve ışık tasarımı Fuat Gök tarafından hazırlandı.

Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının örneği olan eserde ‘Juliet’ rolünü Iaroslava Volkova, ‘Romeo’ rolünü Tolga Burçak, ‘Mercutio’ rolünü Volkan Altunel, ‘Tybalt’ rolünü Yağızhan Danış, ‘Paris’ rolünü Burak Özbek, ‘Benvolio’ rolünü Umut Çaltekin, ‘Lady Capulet’ rolünü Derya Tokgöz, ‘Lord Capulet’ rolünü Ömer Erenler, ‘Rosaline’ rolünü Burcu Bodur, ‘Peder Lawrence’ rolünü Cem Kaytmaz, ‘Dadı’ rolünü Fadime Keskin, ‘2 Kız’ rolünü İlayda Binzet ve Seda Manaz, ‘Lady Montegue’ rolünü Özlem Tekinay, ‘Lord Montegue’ rolünü Devrim Saraçoğlu ve ‘Vali’ rolünü Murat Özdemir canlandıracak.

Fiyatları 25, 50 ve 70 TL arasında değişen ve 14 Aralık Salı saat: 20.00’de tekrar sahnelenecek eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet adresinden de temin edilebilecek.