‘Romeo Ve Juliet’ balesi sahneye çıkıyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Shakespeare’in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski’nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş’e ait olan, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan ‘Romeo ve Juliet’ balesini 1 sahneleyecek.

Gerek librettonun ele alınışı, gerek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı, gerekse de koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan “Romeo ve Juliet”in kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, dekor tasarımı Çağda Çitkaya ve ışık tasarımı Fuat Gök tarafından hazırlandı.

Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olan eserde ‘Juliet’ rolünü Müge Öğüt, ‘Romeo’ rolünü Artur Ivanov, ‘Mercutio’ rolünü Umut Çaltekin, ‘Tybalt’ rolünü Yağızhan Danış, ‘Paris’ rolünü Burak Özbek, ‘Benvolio’ rolünü Volkan Altunel, ‘Lady Capulet’ rolünü Derya Tokgöz, ‘Lord Capulet’ rolünü Ömer Erenler, ‘Rosaline’ rolünü Burcu Bodur, ‘Peder Lawrence’ rolünü Volkan Sayıner, ‘Dadı’ rolünü Fadime Keskin, ‘2 Kız’ rolünü Sevgim Aksoy ve Seda Manaz, ‘Lady Montegue’ rolünü Özlem Tekinay, ‘Lord Montegue’ rolünü Devrim Saraçoğlu ve ‘Vali’ rolünü Murat Özdemir canlandıracak.