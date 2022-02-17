Romeo ve Juliet balesi bu sezon son kez sahnede

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Shakespeare’in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski’nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş’e ait olan, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan Romeo ve Juliet balesini bu sezon son kez 22 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sahneleyecek.

Koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan Romeo ve Juliet’in kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, dekor tasarımı Çağda Çitkaya ve ışık tasarımı Fuat Gök tarafından hazırlandı.

Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının bir örneği olan eserde ‘Juliet’ rolünü Iaroslava Volkova, ‘Romeo’ rolünü Tolga Burçak, ‘Mercutio’ rolünü Umut Çaltekin, ‘Tybalt’ rolünü Yağızhan Danış, ‘Paris’ rolünü Burak Özbek, ‘Benvolio’ rolünü Artur Ivanov, ‘Lady Capulet’ rolünü Derya Tokgöz, ‘Lord Capulet’ rolünü Ömer Erenler, ‘Rosaline’ rolünü Seda Manaz, ‘Peder Lawrence’ rolünü Volkan Sayıner, ‘Dadı’ rolünü Fadime Keskin, ‘2 Kız’ rolünü Seda Manaz ve İlayda Binzet, ‘Lady Montegue’ rolünü Özlem Tekinay, ‘Lord Montegue’ rolünü Devrim Saraçoğlu ve ‘Vali’ rolünü Mehmet Sipahi canlandıracak.

Fiyatları 25, 50 ve 70 TL arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet adresinden de temin edilebilecek.