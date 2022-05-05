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Robotex Turkey 2022 başlıyor

Dünyanın En Büyük Robotik Festivali Robotex International’ın Türkiye ayağı olan Robotex Turkey, 7-8 Mayıs’ta Antalya’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. 2019 yılında birincisi yine Antalya’da gerçekleşmiş olan Robotik Festivali pandemi döneminde yapılan çevrim içi yarışmalardan sonra yarışmacı takımlar ve ziyaretçileriyle yeniden yüz yüze buluşacak.

ANTALYA 05.05.2022, 09:46 05.05.2022, 09:54
Robotex Turkey 2022 başlıyor

Dünyanın En Büyük Robotik Festivali Robotex International’ın Türkiye ayağı olan Robotex Turkey, 7-8 Mayıs’ta Antalya’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. 2019 yılında birincisi yine Antalya’da gerçekleşmiş olan Robotik Festivali pandemi döneminde yapılan çevrim içi yarışmalardan sonra yarışmacı takımlar ve ziyaretçileriyle yeniden yüz yüze buluşacak.

Robotik meraklılarının yoğun ilgisinden dolayı, kayıt süresi 25 Nisan’a kadar devam eden yarışma, pandemi döneminden sonra ilk defa yüz yüze gerçekleşiyor.

“İran’dan 130 öğrenci katılıyor”

Bu sene uluslararası katılım açısından da gösterilen ilgi artarken, Robotex İran ile yapılan iş birliği çerçevesinde İran’dan 130 kişi de yarışmaya katılmak için 4 Mayıs’tan itibaren Antalya’ya geliyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ana partnerliği yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi gibi kurumların da desteğini alan Robotex Turkey bu yıl da yüksek bir katılımla hayat buluyor.

92 danışmanla birlikte 700 den fazla öğrenci ve 46’sı yurtdışından olmak üzere toplam 187 takımın katılımıyla 15 kategoride yarışmaların yapılacağı festivale 2 binin üzerinde ziyaretçi girişi gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye’den 25’in üzerinde farklı şehirden okulların katılımı yanı sıra İran’dan 8 bölgeden gelen öğrenciler de yarışmada yer alacaklar. Bu yıl Robotex İran’ın açtığı 2 kategoride Türk öğrenciler de yarışacaklar.

“Sürücüsüz araç Rota Otonom”

Öğretim görevlileri ve öğrencilerinin katılımıyla Robotex Turkey’e her sene destek veren Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve Makine Bölümü öğrencilerinden oluşan teknoloji girişimcileri de bu sene teknoloji ilgili meraklılara bir sürpriz yapıyor ve arge aşamasında bulunan, sürücüsüz araç ROTA Otonom’u Robotex Turkey’de sergiliyor. Aracın sürücüsüz gitmesinin yanı sıra, mobil uygulama sayesinde uzaktan kullanıma da imkan verilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor. Trafik kurallarına harfiyen uyan bu araç ayrıca sürüş halinde trafik işaretleri olmaksızın herhangi bir canlının güvenliğini ön planda tutuyor. Böylece trafikte oluşan problemleri minimuma indirgemek amaçlanıyor. Antalyalı iş insanlarından sponsorluk destekleri bekleniyor.

Otonom araçla ilgili bilgi almak isteyenlere proje sahibi öğrenciler festival boyunca bilgi verecek.

Bu arada Estonya’nın başkenti Tallinn’de gerçekleştirilecek olan Robotex International 2022 tarihleri de 25-26 Kasım olarak belirlendi ve duyuruldu. Robotex Turkey 2022 de dereceye giren takımlar Robotex International 2022 ‘ye katılma hakkı elde edecekler.2019 yılında, Estonya’da Robotex Turkey olarak gerçekleştirilen ilk katılımda Tür takımları Türkiye’ye 1 Dünya birinciliği,3 Dünya İkinciliği ve 2 Dünya üçüncülüğü kazanmışlardı.

Robotex Turkey ile ilgili tüm bilgiler ve yarışma fikstür ve skorlarının takibi robotex turkey’in internet sayfasından yapılabiliyor.

“Alternatif turizme katkı”

Robotex Turkey kurucuları Zülal İnan ve Orhan Çevik, çocuklar, gençler ve gelecekle ilgili bir organizasyon yapıyor olmaktan dolayı Türkiye adına gurur duyduklarını belirterek, uluslararası bir organizasyonun parçası olan Robotex Turkey’in hem Antalya hem de Türkiye için robotik, bilişim, teknoloji, inovasyon, fütürizm ve girişimcilik alanında kendini geliştirmek isteyen öğrenciler için bir fırsat sunduğunu hem de turizm başkenti olan Antalya’ya alternatif turizm alanında değer kattığına dikkat çekti. Robotex Turkey için önümüzdeki yılların stratejik planlarının yapıldığını ve önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin diğer bölgelerindeki bölgesel yarışmalardan sonra daha da yüksek katılımlarla Antalya’da gerçekleşeceğini bildirdi.

Robotex Turkey, ilgi duyan herkesi 7-8 Mayıs’ta, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’ne bekliyor.

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