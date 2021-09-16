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Restoran camına çarpan serçe, başkanın makam aracıyla hayata tutundu

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, HayatPark’ta restoranın camına çarparak yaralanan kuşu, makam aracıyla gönderdiği veterinerde tedavi ettirdi.

ANTALYA 16.09.2021, 11:46
Restoran camına çarpan serçe, başkanın makam aracıyla hayata tutundu

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, HayatPark’ta restoranın camına çarparak yaralanan kuşu, makam aracıyla gönderdiği veterinerde tedavi ettirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, misafirleriyle HayatPark’ta bir araya geldi. Görüşme sırasında bir serçe, HayatPark’taki restoranın camına çarparak yere düştü. Yaralanan kuşu gören Başkan Semih Esen, serçenin tedavi edilmesi için makam aracıyla serçeyi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne yönlendirdi. Buradaki kısa tedavinin ardından minik serçe kısa sürede iyileşti. Minik serçe ekiplerce yeniden doğaya salındı.

Yaşananlara tanık olan gazeteci Ali Buldu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Buldu, “Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, HayatPark’ta misafiriyle sohbet ederken bir kuşun hızla cama çarpıp düşmesiyle şok oldu. Ölmemek için çırpınan kuşu Başkan şoförüyle aldırdı, makam arabasıyla veterinere gönderdi. Sonra ne mi oldu; kuş hayata döndü, özgürce gökyüzüne uçtu” ifadelerine yer verdi.

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