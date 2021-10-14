Rektör Yardımcısı Toker: “Hedefimiz tüm öğrencilerin eğitim imkanlarından eşit yararlanabilmesi”

Akdeniz Üniversitesi’nde(AÜ)mimarlık eğitiminin 10. yılı dolayısıyla “Erişilebilirlik ve Mimarlık Eğitiminde Yaklaşımlar” konulu konferans düzenlendi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, hedeflerinin tüm öğrencilerin eğitim imkanlarından eşit olarak yararlanabilmesi olduğunu söyledi.

AÜ, Antalya’da Mimarlık Eğitiminin 10. Yılı Etkinlikleri kapsamında 13 Ekim Çarşamba günü “Erişilebilirlik ve Mimarlık Eğitiminde Yaklaşımlar” başlıklı çevrim içi konferans düzenledi. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Eren Afacan’ın konuşmacı olduğu konferansa Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Reha Kavas, Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hacer Mutlu Danacı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“Erişilebilirliğin gündeme gelmesi önemli”

Konferansın açılış konuşmasını yapan AÜ Toker, “Mimarlık Fakültemizin mimarlık eğitiminde 10 yıldan bugüne gelmesinde emeğin geçen hocalarımıza yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Bu oturumun da başarılı geçmesini diliyor, buradan alınacak bilgi alışverişinin başarılı bir şekilde daha ileri aşamalara ulaşmasını temenni ediyorum. Erişilebilirlik konusu, tüm dünyada çağdaşlığın, kültürel ve sosyal gelişmişliğin de bir göstergesidir. Üniversite olarak tüm öğrencilerimizin eğitim imkanlarından eşit olarak yararlanabilmesi bizim de öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.

“Erişilebilir üniversite kategorisinde birinciyiz”

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Reha Kavas da erişilebilirlik konusunun fakültenin eğitim programları ve akademik çalışmaları açısından önem taşıdığının altını çizerek, “Ayrıca üniversitemiz de erişilebilirlik konusuna özel bir önem veriyor. Mensubu olmaktan onur duyduğum üniversitemiz Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen 2020 Türkiye Erişilebilirlik Ödüllerinde Erişilebilir Üniversite kategorisinde birincilik derecesini kazanmıştır. Üniversitemizin bu alandaki başarısının sürdürülebilir kılınması yönündeki çalışmalara katkı sağlamak Mimarlık Fakültesi olarak her zaman önceliğimizdir” diye konuştu.

“Erişilebilirlik, insan hakkı ve toplumsal gelişim kriteridir”

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Eren Afacan ise konuşmasında erişilebilirlik konusunu ve mimarlık eğitimindeki yaklaşımları anlattı. Birleşmiş Milletler tarafından erişilebilirliğin, insan hakkı ve toplumsal gelişim kriteri olarak engelli insanların özel ihtiyaçları ve sosyal, ekonomik ve politik olarak dahil edilmelerinin sağlanması olarak tanımlandığını söyleyen Doç. Dr. Yasemin Eren Afacan, bu durumun Mimarlık eğitiminde karşılandığını ama konunun interdisipliner olarak birçok alanı ilgilendiren bir konu olduğunu ifade etti. YÖK’ün de bu konuda çalışmalarını olduğu ifade eden Doç. Dr. Yasemin Eren Afacan, “YÖK, engelsiz erişim ve engelsiz eğitim anlayışıyla üniversitelerde tüm öğrencilerin kampüs yaşamına kazandırılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar sonucunda da üniversitelere engelsiz üniversite ödülleri veriliyor. Bu kapsamda pek çok üniversite komisyon kurarak bu konudaki çalışmalarına hız kazandırmıştır. Akdeniz Üniversitesi de bunlardan biri” şeklinde konuştu.

“Fiziksel erişilebilirlik sosyal erişilebilirliği getiriyor”

Erişilebilirlik konusundaki uluslararası uygulamaları görsellerle ve örneklerle anlatan Doç. Dr. Yasemin Eren Afacan, “Engellileri, fiziksel çevre engelli yapmıyor, biz onları sosyal hayattan alıkoyuyoruz. Bu anlamda fiziksel erişilebilirlik olmadan sosyal hayatta erişilebilirlik olmuyor. Çünkü fiziksel erişilebilirlik sosyal erişilebilirliği de beraberinde getirmektedir” dedi. Soru cevap kısmında katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Doç. Dr. Yasemin Eren Afacan, son olarak öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Empati yapmanın önemini vurgulayan Afacan öğrencilere, kendilerine bir profil çizip onun gözünden o mekanı simüle etmeye çalışmalarını, deneyimsel tasarımla mekanı deneyimlemeleri, tasarlarken her bir birey gözünden kurgulamanın önemini, yarışmalara katılmalarını, Türkiye ölçeğinde kalmayıp dünyayı gündemini takip etmelerini gerektiğini söyledi.