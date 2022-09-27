Rektör Prof.Dr. Kalan: "55 ülkeden, bin 101 öğrenci ALKÜ’yü tercih etti"

İlçedeki fahri konsoloslarla bir araya gelen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Kalan ,2022 yılı verilerine göre 55 ülkeden bin 101 uluslararası öğrencinin ALKÜ’yü tercih ettiğini kaydetti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından “Danışma Kurulu Tanışma Toplantısı” düzenlendi. Bölgede yaşayan fahri konsolosların ağırlandığı programda ALKÜ’nün Uluslararası İlişkiler Ofisi ile başlayan Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ile devam eden başarı ve faaliyetleri tanıtıldı.

ALKÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından Alanya’da yaşayan çeşitli ülkelerin fahri konsoloslarına yönelik “Danışma Kurulu Tanışma Toplantısı” düzenlendi.

Toplantıya ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, ALKÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Koçancı, Alanya ve Antalya’da faaliyet gösteren fahri konsoloslar, sivil toplum kuruluşlarının

temsilcileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Mottomuz çeşitlilik ile birliğe"

Programda konuşan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ilk olarak Uluslararası İlişkiler Ofisi adı altında faaliyet gösteren daha sonraki süreçte Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü olarak büyüyen birimin güçlendirilerek birtakım çalışmalar gerçekleştirdiğini aktardı.

Bu çalışmaların mottosunun “Çeşitlilik ile birliğe” olarak belirlendiğinin altını çizen Kalan, " “Çeşitlilik ile birliğe” mottosuyla yola çıkan ALKÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğünün mottosunun İngilizce karşılığı olan “To unity via diversity” ile tam olarak tanımlandı. Aslında bu slogan hem üniversite kelimesinin etimolojik anlamını hem de Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğünü tam olarak tanımlayan bir slogan. “Diversity” kelimesi, evrendeki çeşitliliklerin tümünü ifade ederken, “unity” o çeşitliliğin ALKÜ’de toplanmasını hedefliyor. Bu bağlamda toplumumuzun binlerce yıllık kültürü ile de bir anlamda bağlar kuruyoruz. Osman Gazi’nin Bizans tekfurlarına verdiği güvence, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiğinde gayri Müslümlere tanıdığı inanç ve bilim alanındaki haklar, Atatürk’ün İzmir’in kurtuluşunda ayakları altına serilen Yunan Bayrağını alıp kaldırması gibi daha onlarca örnek üzerinden toplumumuzun çatışma içinde olduğu dönemlerde bile çeşitliliğe verdiği önemi vurgulayabiliriz. Dolayısıyla sahip olduğumuz kültürel geçmiş, yeni mottomuza denk gelmektedir: “To unity via diversity”diye konuştu.

Rektör Kalan, 2022 yılı verilerine göre 55 ülkeden bin 101 uluslararası öğrencinin ALKÜ’yü tercih ettiğini dile getirdi. Yurt dışında bulunan üniversiteler ile Memorandum, Erasmus + ve Mevlana programları çerçevesinde protokoller imzalandığını aktaran Kalan, “Ülke bazında Memorandum programında 25, Erasmus + programında 22 ve Mevlana programında 14 ülke ile protokoller imzaladık. Üniversiteler bazında ise Memorandum programında 53, Erasmus + programında 117 ve Mevlana programında 39 üniversite ile protokole imza attık. Her ne kadar 2020-2021 yılları arasında covid-19 pandemisi nedeniyle askıya alınmak zorunda kalınsa da 2022 yılında personel ve öğrencilerimizden 86 kişinin ise Erasmus ve Orhun değişim programlarından faydalanmasını sağladık” dedi.

“Hedefimiz çeşitlilik"

Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü adına ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu ise konuşmasında, “Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Üniversitemizin ulusal ve uluslararası nitelik taşıyan tüm faaliyetlerinin koordinasyonundan faaliyet alanı dâhilinde sorumludur. Bu faaliyetler arasında yurt içindeki ve yurtdışındaki üniversitelerle değişim programları çerçevesinde yürütülecek hareketlilikler, yabancı uyruklu öğrenci başvuru ve değerlendirme süreçleri ve ulusal ve uluslararası boyutta yürütülecek akademik ve idari projeler yer almaktadır. Bu faaliyetler ışığında Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Üniversitenin uluslararasılaşma stratejisini belirleyecek ve bu stratejinin uygulanmasında öncül rol oynayacaktır” diye konuştu.

Programın ardından davetliler, ALKÜ Kestel yerleşkesinde düzenlenen çeşitli faaliyetler ve stantlarla öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerinin hedeflendiği “Hoş Geldin Şenliği” ne katıldı.