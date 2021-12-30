Rektör Özkan, Ziraat Fakültesi Merkez Laboratuvarı’nın açılışını yaptı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan Merkez Laboratuvarı’nın açılışını yaptı. Laboratuvarın akredite olmasıyla üreticiler pestisit ve toprak analizini üniversitede yaptırabilecek.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan Merkez Laboratuvarı’nın açılışı Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ziraat Fakültesi Merkez Laboratuvarı’nın açılışına Rektör Prof. Dr. Özkan’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, dekan yardımcısı Prof. Dr. Bülent Uzun, Genel Sekreter Ali Evren İmre ve öğretim üyeleri katıldı.

“Modern tarımın merkezi Antalya”

Kurdele kesimi yapılarak gerçekleştirilen açılışın ardından konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Antalya modern tarımın Türkiye’deki en önemli merkezi. Bunda Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültemizin de önemli katkısı var. Açılışını yaptığımız Merkez Laboratuvarı da çok kıymetli bir kazanım olarak Antalya’ya, üniversitemize ve öğrencilerimizin eğitim hayatına önemli katkıları olacak” dedi.

“15 bin lirayla 15 milyon liralık merkez”

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan da Ziraat Fakültesi’nin 38 yıldır Antalya tarımına bilimsel anlamda katkı yaptığını vurguladı. Açılan merkezi laboratuvarın önemli bir ihtiyacı karşılayacağının altını çizen Dekan Prof. Dr. Erkan, “Sağlık Bakanlığı’nın boşa çıkardığı cihazları hiçbir para ödemeden sadece nakliye parasıyla kurumumuza kazandırdık. Yaklaşık buradaki cihazların bedeli 15 milyon TL. Bu anlamda 15 bin lirayla 15 milyon liralık cihaz kazandırmış olduk” dedi. Pestisit konusunda 700 etken maddenin de analizini yapabilecek şekilde laboratuvarı dizayn etmek istediklerini Dekan Prof. Dr. Erkan, amaçlarının önce toprak, ardından pestisit analizi konusunda akredite olmak olduğunu kaydetti. Laboratuvarın akredite olmasıyla Antalya’da tarım sektörü için uluslararası geçerliliği olan bir laboratuvar haline geleceklerini ifade eden Prof. Dr. Erkan, “Antalya’da özellikle ihracata giden meyve ve sebzelerde pestisit kalıntı analizi için akredite laboratuvarlara ihtiyaç var. Laboratuvarımız bu anlamda çok önemli bir eksikliği giderecek” diye konuştu. Açılış ve laboratuvar gezisinin ardından kurulumda emeği geçen Öğretim Görevlisi Murat Kılıç ve Mehmet Saraçoğlu’na plaket takdim edildi.