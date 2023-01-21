Rektör Özkan: "İklim değişikliği bir çevre sorunu değil, gelecek kaygısıdır"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "İklim değişikliği sadece bir çevre sorunu değil, yıkıcı etkileriyle insanlık için büyük bir gelecek kaygısıdır. Bu sorunun en büyük nedeni ise hayat tarzımızın, yaşam felsefemizin tamamen değişmesidir." dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ile Akdeniz Üniversitesi paydaşlığında ve Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Üçüncü Yerel Yönetimler ve Kadın Liderler Çevre ve Kültür Politikaları: Akademi Buluşması iklim, bilim, kadın konuları başlığında düzenlendi. Çalıştaya Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ABB Genel Sekreteri Cansel Tuncel Çevikol ve kadın akademisyenler katıldı. ‘İklim, Bilim ve Kadın’ başlıklı çalıştayda ‘Yeşil Şehirler ve Yeşil Kampüsler, İklim Değişikliği ile Mücadele, Çağımızda Tarım ve Gıda Güvenliği, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji’ konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuluyor.

“Temiz hava, su ve toprak olmadan hiçbir şey yapamayacağız”

Toplantıdan bulunmakta mutluluk duyduğunu ifade eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Kadın olmadan hiçbir şeyin olmadığını biliyoruz. Yetişme tarzımız ailemizden aldığımız eğitim asla şunu unutmadım, cennet annelerin ayağı altındadır düsturun bozacak hiçbir hareketi sadece kendi annem için değil, asla bu inanca bu düşünceye aykırı bir tutumum olmadı.” dedi. Dünyanın değiştiğini ve geliştiğini söyleyen Vali Yazıcı, “Mutlaka bir şeyler değişecek dönüşecek ama daha önce yaptığım toplantılarda da şunun altını önemle çizdim. İnsanca yaşamak için temiz hava, temiz su ve temiz toprak. Bu üçü olmadan hiçbir şey yapamayacağımızı pandemi de gösterdi. Yaşamın zorluklarını pandemi de bir kez daha öğrendik ve temiz hava, su, toprak olmadan yaşamın devam edebilmesi mümkün değil. Biz bu üç şeye yanlış yaptığımız da iklimi de değiştiriyoruz, ormanı da bozuyoruz. Kadınlarımızın dokunduğu her alanında güzelleştiğinin farkındayım, bilincindeyim. Hep birlikte daha yaşanabilir bir ülke ve daha yaşanabilir bir topraklar, çocuklarımıza torunlarımıza sana güzel topraklar devrediyoruz deme temennisine ulaşalım. Aldığımızdan daha güzel bir Türkiye’yi gelecek nesillere devredelim. Bu konuda gayret etmeye çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Bu inançla bu toplantıyı düzenleyen Türkiye Belediyeler Birliği’ne ve Akdeniz Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Son elli yılın en sıcak ocak ayı yaşanıyor”

Değişen Dünyada Suyu Yeniden Kazanmak başlıklı sunumunu gerçekleştiren Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Ev sahipliği dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan’a çok teşekkür ediyorum. Antalya çok kıymetli bir şehir, çok temposu yoğun olan bir şehir buna rağmen sayın valimizde birlikte aramızda olduğu için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Konuşmasında o kadar güzel mesajlar verdi ki Özlenen hocam, doğaya kafa tutmayın, doğaya kafa tutulmaz dedi” şeklinde konuştu. Ocak ayında olduğumuzu ve son elli yılın en sıcak ocak ayını yaşadığımızı söyleyen Şahin, “Matematik bize bir şey söylüyor, istatistik bize bir şey söylüyor. 21. yüzyıldayız dünya en sıcak dönemini yaşıyor. Bunu Antarktika’ya gitmiş ve buzulların nasıl eridiğini gören birisi olarak söylüyorum. İklim meselesinde bir buçuk derece daha ısındığı zaman torunlarımıza bırakacak bir dünya kalmayacağını görüyoruz. İnsani sürdürülebilirlik konusunda insanı merkeze alıp insanı yaşat ki devlet yaşasın diyebilmeliyiz ve çevreyi, çiçeği, böceği koruyabilmeliyiz.” dedi.

“Toplantılar iklim değişikliği konusundaki farkındalığımı artırdı”

Yerel Yönetimler ve Kadın Liderler Çevre ve Kültür Politikaları: Akademi Buluşması programı vesilesiyle bir arada olduklarını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan “Bugün, sizleri, Antalya’mızda misafir etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Dünyanın en güzel şehirlerinden birindesiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Şüphesiz ki dünyanın en güzel yeri’ diye tanımladığı, ünlü seyyah İbni Batuta’nın ’Bu şehir güzellik ve ihtişam bakımından dünyanın en güzel şehirlerinden’ dediği bir şehir Antalya. Antalya’dan da bu konuda güçlü bir mesaj vereceğimize inanıyorum” dedi.

“30 Mart da dünya sıfır atık günü ilan edildi”

Programın düzenlenme fikrini ortaya çıkaran Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür eden Rektör Özkan “Gaziantep ve Adana’daki programlar benim adıma çok verimliydi. Benim iklim değişikliği konusundaki farkındalığımı artırdı. İklim değişikliği konusunda elbette bilgi sahibiyim ancak tehlikenin bu kadar yakınımızda olduğunu bu toplantılar vesilesi ile öğrendim. Ve açıkçası bir anne olarak inanılmaz panik oldum. Kadın bakışı, dünyamız için yaklaşmakta olan bu krizi anlayıp politika üretmek gerçekten çok önemli. Kusura bakmayın Sayın Valim ama kadın, doğurganlığı, yavrularını besleme ve doyurma içgüdüsüyle bu soruna çok daha duyarlı. Bunun en somut örneklerinden biri Emine Erdoğan Hanımefendi’dir. Onun başlattığı sıfır atık çalışmaları hepinizin bildiği gibi Birleşmiş Milletler çatısına alındı. Ayrıca 30 Mart da Dünya Sıfır Atık Günü ilan edildi. Bu Türk kadınının bir başarısıdır. Kendisine bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

İnsanlığın tarih boyunca tecrübe ettiği en büyük krizlerden biri ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Rektör Özkan, “İklim değişikliği sadece bir çevre sorunu değil, yıkıcı etkileriyle insanlık için büyük bir gelecek kaygısıdır. Bu sorunun en büyük nedeni ise hayat tarzımızın, yaşam felsefemizin tamamen değişmesidir. Belirli alanlarda medeniyetimiz müthiş gelişmeler gösterirken, ne yazık ki diğer taraftan doğayla olan ilişkimiz gibi konularda büyük bir gerileme yaşanıyor. Eski Türk kültüründe Göktürklerden İskitlere, Selçukludan yakın geçmişimize kadar töremizde insana, doğaya, ataya, toprağa, hayvana, tarihe ve insana hürmet en temel toplum kuralı idi. Biz ne zaman bu töreleri bir tarafa bıraktık, benliğimizden uzaklaştık, kendimize yabancılaştık, o zamandan beri bunun bedeli çok pahalı oldu” dedi.

“Doğayla ve kadınla şaka olmaz”

“Doğayla ve kadınla şaka olmaz.” diyerek sözlerine devam eden Rektör Özkan, “Doğaya kafa tutma, onun sahibi olma gücümüz yok. Bunu insanoğlu soyu tükenmeye yüz tutunca mı anlayacak? O raddeye gelirsek geri dönüşü pek mümkün olmayacak. Ekolojik, çevreci, yeşil yaşam demek kadına, toprağa, hayvana, kısaca Allah’ın yarattığı her şeye sevgi ve saygı duyarak yaşamak demek. Ben inanıyorum ki kadınımızı, toprağımızı, suyumuzu, doğayı ve insanı, gelecek nesilleri hesapsız sevmeyi öğrendiğimiz gün dünyanın kurtulduğu gün olacaktır. Bunun yolu da eğitimden geçiyor. Ancak sadece okul sıralarındaki eğitimden bahsetmiyorum. Evlatlarımıza doğumundan itibaren bizim özümüz olan bu sevgiyi aşılamalıyız. Ve bu eğitim okul öncesi sınıflardan liseye kadar tüm eğitim müfredatına da girmeli. Çocuklarımız önce tüm canlılara sevgiyi, saygıyı; vicdanlı olmayı öğrenip, bu temel üzerinden sosyal, fen ve matematik eğitimi almalı. Yoksa tüketimden üretime geçmeden, minimalist, sade, doğa dostu bir yaşam felsefesi inşa etmediğimiz müddetçe en sonunda tükenen insanlık olacak” ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in selamlarını ileten ABB Genel Sekreteri Cansel Tuncel Çevikol, Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde katılımcıları Antalya’da ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

“Türkiye’de ilk defa iklim değişikliği ve politikaları ile ilgili yüksek lisans”

Konuşmaların ardından Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Sürdürülebilirlik Raporu başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Rektör Özkan sunumda Akdeniz Üniversitesi’nin çevre dostu yeşil kampüs sıralamasında dünyada şehir merkezindeki üniversiteler arasında 39’uncu sırada yer aldığını söyledi. Rektör Özkan sunumunda karbon ayak izinin ölçülmesi ve düşürülmesi için harekete geçtiklerini, atmosfere verdikleri toplam sera gazı emisyonları düştüğünü, yapılarda ve eğitimde enerji verimliliğinin ölçülmesi için çalışmalar yaptıklarını, iklim değişikliği konusunda bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek ve uzmanlar yetiştirmek amacıyla Türkiye’de bir ilk olarak Disiplinlerarası, İklim Değişikliği ve Politikaları Yüksek Lisans Programını açtıklarını, doğal enerji kaynaklarının yönetimi ile Güneş Enerji Santrali projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Çalıştay çerçevesinde Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğdu ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Arun sunumlarını gerçekleştirdi.