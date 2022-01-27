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Rektör Özkan, Gençlik Meclisi yönetimini ağırladı

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar ve yönetimi ile bir araya geldi. Avrupa Gençlik Başkenti olmak için ortak çalışma hedefi vurgulandı.

ANTALYA 27.01.2022, 15:05
Rektör Özkan, Gençlik Meclisi yönetimini ağırladı

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar ve yönetimi ile bir araya geldi. Avrupa Gençlik Başkenti olmak için ortak çalışma hedefi vurgulandı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar ve yönetimi ile bir araya geldi. AÜ Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Rektör Özkan, Başkan Ozan Şükrü Kayapınar ve meclis üyelerinin projelerini, fikirlerini, önerilerini dinledi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Gençlik Meclisi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenleyecekleri festival ve 19 Mayıs’ta düzenlemeyi planladıkları şenliklerle ilgili destekte bulunabileceklerini söyledi.

“Z kuşağına güveniyoruz”

Geleceğin gençlere emanet olduğunu vurgulayan Özkan, “Siz gençlerimiz bizim için çok kıymetlisiniz. Katılımcı, girişimci gençlerimizle bir arada olmak beni hep çok mutlu ediyor, gelecekle ilgili umudumu tazeliyor. Siz gençlerin gönülden yaptığınız işler, memlekete ve insanlığa katkı olarak geri dönüyor” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Özkan, ‘Z Kuşağı’ olarak adlandırılan 1995 yılı sonrası doğan kuşakla ilgili olumsuz yaklaşımların da gerçekçi olmadığını vurgulayarak, “En güzel örneğini siz sorumluluk alarak, projeler üreterek gösteriyorsunuz. Ben gençlerimize çok güveniyorum” diye konuştu.

“Gençlerimize kapım hep açık”

Akdeniz Üniversitesi’nin 70 bine yakın öğrencisi olduğunu hatırlatan Rektör Özkan, “Şehrimizin en büyük genç topluluğuna sahip olan kurumuz. Üniversitelerin ilk görevinin kaliteli eğitim vermek, öğrencileri hayata hazırlamak olduğuna inanıyorum. Akdeniz Üniversitesi olarak biz gençlerimiz için buradayız. Öğrencilerimizin huzurlu ve mutlu bir şekilde eğitim alabilmesi, kendisini geliştirebilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Kapımız gençlerimize hep açık” dedi.

“Şenlik ve festival”

Projelerini anlatan Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar da konuşmasında öğrencilerin part time ve freelance iş bulmasına yönelik bir uygulama üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde festival ve 19 Mayıs’ta ise gençliğe yönelik şenlik düzenlemeyi planladıklarını anlatan Kayapınar, bu konularda üniversite ile işbirliği yapmak istediklerini iletti. Antalya’nın genç dostu bir şehir olduğunu vurgulamak için 2025 yılı Avrupa Gençlik Başkenti olmak için aday olmak istediklerini söyleyen Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar, bu konuda destek istedi.

“Avrupa gençlik başkenti”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan da bu çalışmada Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi’nin birlikte çalışabileceğini belirterek, “Söylemlerinizi, çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz, yaklaşımınızla genç dostu bir rektörsünüz. Avrupa Gençlik Başkenti başvurusu ile ilgili birlikte çalışmaktan da memnuniyet duyacağız. Bir yıllık bir başvuru süreci var. Birlikte çalışarak hedefe ulaşabiliriz” şeklinde konuştu. Rektör Özkan da bu konuda ortak çalışma yapılacağı sözünü verdi.

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