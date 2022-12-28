Rektör Özkan: "Diploma artık tek başına iş garantisi sağlamıyor"

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu’nda gerçekleştirilen Dış Paydaş Toplantısı’na Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burcu Demirel, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"Fuarın ana teması ’Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Yüzlerce Fırsat’"

Toplantıda konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ’Yetenek Her Yerde’ temasıyla düzenlenen ’Bölgesel Kariyer Fuarları’ çerçevesinde yer alan Güney Kariyer Fuarı’mızın hazırlık toplantısı için bir aradayız. Kamu kurum ve kuruluşları ile iş dünyamızın siz değerli temsilcilerine toplantımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"300 firmanın ve 50 bini aşkın öğrenci ve mezunun katılımını bekliyoruz"

GÜNKAF’ın, 13 bölge üniversitesinin paydaşlığında gerçekleşeceğini söyleyen Rektör Özkan, "Fuara ikinci kez ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı çerçevesinde fuarımızın ana temasını ’Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Yüzlerce Fırsat” olarak belirledik. 2019 yılındaki fuarımızda 200 firma stant açarken, 20 bin öğrenci ve mezun kariyer yolculuklarını planlamak için fuarımıza katılmıştı. Biz bu fuarda hedefimizi yükselttik. 27-28 Şubat 2023 tarihlerinde Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek fuarımıza 300 firmanın ve 50 bini aşkın öğrenci ve mezunun katılımını bekliyoruz. Siz kıymetli dış paydaşlarımızın destekleriyle bu hedeflerimizi gerçekleştireceğimize hiç şüphemiz yok" şeklinde konuştu.

"Diploma artık bir garanti sağlamıyor"

Gençlerin üniversite kapılarından daha iyi kariyer fırsatlarına ulaşabilmek hayalleriyle girdiğini belirten Rektör Özkan, "Yükseköğretime katılım oranı artarken, bizim de gençlerimizin bu hedeflerine ulaşmaları için imkanlar sunmamız gerekiyor. Önceliğimiz tabii ki nitelikli bir eğitim. Ancak tek başına bu da yeterli değil. Eskiden diploma sahibi olmak iyi bir iş sahibi olmak için neredeyse yeterliydi. Diploma artık bir garanti sağlamıyor. Öğrencilerimizi çalışma hayatına hazırlamamız, öğrencilik sürecinde iş dünyası ile temas etmelerini sağlamamız gerekiyor. Bu anlamda fuarımızın büyük bir rol oynayacağına inanıyorum. Fuarımız özellikle istihdam konusunda fırsat eşitliğinin sağlanması için çok önemli. Kariyer etkinliklerimiz katılımcı firmaların öğrenci ve mezunların CV’lerini toplayıp, onlarla mülakat yapmasıyla sınırlı olmayacak. Öğrencilere yönelik atölye çalışmaları, seminerler ve eğitimler de düzenleyerek öğrencilerimiz ve firmalar çok yönlü bir etkileşim içerisine girecekler. Bu tam bir kazan-kazan sürecidir. Hem öğrencilerimiz ve mezunlarımıza iş yaşamının kapıları açılacak, hem de kurumlarımız, şirketlerimiz nitelikli iş gücüne ulaşabilecek" ifadelerini kullandı.

"Gunkaf.com" web sitesinden bilgi alınabilecek

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Cumhurbaşkanlığı ile toplantılar yaparak GÜNKAF ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduklarını söyledi. Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burcu Demirel ise fuarın planlanması ve dış paydaşlar arasında düzenlenecek olan koordinasyon konusunda ve fuarda yer alacak olan kamu kurumları ve özel firmaların fuarda yer almalarının gençler için ufuk açıcı olacağını belirtti. Demirel, katılımcıların, kamu ve özel sektör paydaşlarının, öğrencilerin ve mezunların da web sitesinden bilgi alabileceğini sözlerine ekledi. Toplantı, dış paydaşların görüşleri alınarak fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.