Rektör Özkan: “Antalya, İtalya’dan önde bir medeniyet”

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından “Tarih-Kültür-Doğa: Patara” etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Öğretim Elemanları Sergisi, Akdeniz Üniversitesi Olbia Sanat Galerisi’nde açıldı. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın katılımıyla gerçekleşen serginin açılışına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve akademisyenler katıldı.

“Antalya, İtalya’dan önde bir medeniyet”

Sergi açılışında konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya’nın çağlar boyunca önemli sanat yapıtları bırakan medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurguladı. Antalya’nın bu anlamda potansiyelinin dünya kültür turizminin gözdesi İtalya’nın bile ötesinde olduğunun altını çizen Rektör Özkan, “Bu kadar zenginlik varken elimizde çok daha farklı yerlerde olmamız gerekiyor. Bu nedenle Antalya’nın tanıtılmasında öncü olabilecek tarih ve sanat alanındaki çalışmaları çok önemsiyorum. Antalya’da sanatın daha üst düzeyde olması için üniversite olarak desteğimiz sürecek” dedi.

“Sanata verilen değerin göstergesi”

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, “Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın sergi açılışımızı gerçekleştirmek üzere teşrifleri, sanata ve sanatçılara verdiği desteğin değerin açık bir göstergesi. Prof. Dr. Havva İşkan Işık hocamızın olağanüstü çabaları sayesinde artık dünyaca tanınan antik kentimiz Likya’nın incisi Patara’ya atfen düzenlediğimiz sergi açılışına katılımınızdan şeref duyduk” diye konuştu.

“Akdeniz Üniversitesi’nin ilk kazısı”

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ise “Patara Akdeniz Üniversitesinin ilk kazısıdır. 1990 yılından bu yana biz çalışmalarımızı bu çatı altında sürdürüyoruz. Akdeniz Üniversitesi, dünya çapında bir marka haline gelen Patara adının Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte iki gerçek sahibinden biridir” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdiler. Küratörlüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Başbuğ’un yaptığı sergi 17 Haziran gününe kadar ziyaret edilebilecek.