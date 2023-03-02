Rektör Kalan:"Deprem bölgesine destek olmayan tek personelimiz yok"

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, depremde bölgesinde ve Alanya’da depremzedelere toplanan yardımları ulaştırma noktasında gönüllü görev alan personele teşekkür ederek, "Bu süreçte depremzedeler için gerek bağışlar noktasında gerekse yardımları depremzedelere ulaştırma noktasında destek olan ALKÜ ailesinin tüm paydaşlarına canı gönülden teşekkür ediyorum, ALKÜ’de maddi ve manevi sürece destek olmayan tek bir personelimiz yoktur" dedi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından görev alan ALKÜ’lü gönüllü personel unutulmadı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, hem afet bölgesine giderek hem de deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara yapılan yardımları Alanya’daki depremzedelere gönüllü olarak hizmet sunan personel ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından ALKÜ Rektörü Kalan, depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde ve Alanya’da görev yapan gönüllü personele teşekkür belgesi takdim etti.

Rektör Kalan, “Bu süreçte depremzedeler için gerek bağışlar noktasında gerekse yardımları depremzedelere ulaştırma noktasında destek olan ALKÜ ailesinin tüm paydaşlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. ALKÜ’de maddi ve manevi sürece destek olmayan tek bir personelimiz yoktur” dedi.

"Alanya önemli bir merkez oldu"

Deprem felaketinde millet olarak çok büyük acılar yaşanıldığını belirten Rektör Kalan, “Millet olarak çok büyük bir acı yaşadık. Özellikle Antalya ve Alanya deprem sonrası depremzedelerin psikolojik ve sosyolojik olarak tıbbi açıdan yaralarının sarıldığı önemli bir merkezlerden birini oluşturdu. Bizler ilk günden bugüne el birliği ile bu yaraların sarılmasında büyük bir özveri ve çaba gösterdik. Bugün de bu kurumun yöneticisi olarak sizlerle gurur duyduğumu ifade etmek için bir araya geldim. Bu zorlu süreçte millet olarak birlik ve dirlik olup bu zorlukların hepsini aşacağımıza inancım tamdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Ama biz vatandaşlar olarak devletimize dün olduğu gibi bugün de yarın da yanında olarak destek olacağız” diye konuştu.

"Önemli katkılar sundu"

ALKÜ’nün güzel bir dayanışma örneği sergilediğini ifade eden Rektör Kalan, “Milletçe dayanışmanın en güzel örneklerinden bir tanesinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin siz değerli mensupları tarafından gösterilmiştir. Depremin ilk günlerinden itibaren özellikle KYK’ya bağlı yurdumuzda misafir ettiğimiz depremzedelerimizin ilk karşılanması ve yerleştirilmeleri, sizlerin kıymetli katkıları ile yardım tırının hazırlanması ve bölgelere gönderilmesi, aynı zamanda arama kurtarma ekiplerimizin harekete geçmesi, AFAD gönüllülerimizin bölgeye intikal etmesi, yine Kızılay gönüllülerimizin bölgeye gönderilmesi, binaların denetimini yapmak ve raporlarını ortaya koymak üzere 2 mühendis hocamızın bölgede büyük bir özveri ile görev almaları, bunlardan zikredilebilecek birkaç önemli katkıdır” dedi.

"Gurur duyuyorum"

Alanya’ya gelen depremzedelerin hiçbir ihtiyacının göz ardı edilmediğine değinen Rektör Kalan, “KYK yurtlarına yerleştirdiğimiz depremzedelerin en ufak ihtiyacını bile göz ardı etmeden canı gönülden yardım severlerimizin yardımlarını onlara ulaştırdık. Burada çok sayıda personelimiz ve öğrencimiz büyük özveri gösterdi. Psikososyal destekler noktasında ciddi katkılar sağladık. Öğrencilerimiz ve hocalarımız depremzede çocukları psikososyal olarak desteklemek adına gerçekleştirdikleri birçok faaliyetleri oldu. Özellikle oyun alanları ve şimdi eğitim fakültemizin riyasetinde oluşturulan etüt merkezleriyle de yine depremzede çocuklarımıza eğitim anlamında ve sınava hazırlık noktasında desteklerimiz devam ediyor. Bizler bütün bunları gönüllülük esasına göre yaptık. Böyle bir kurumun yöneticisi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah rabbim böyle bir afeti hiçbir millete yaşatmaz” şeklinde konuştu.