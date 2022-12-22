Rektör Kalan’dan Meslek Yüksekokulu öğrencilerine staj sözü

Akseki’de Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya gelen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Staj konusunda ALKÜ olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Staj yapmak sizlerin en doğal hakkıdır. Bu konuyu çözüme kavuşmuş bilin” dedi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) “Rektör-Öğrenci Buluşması” adlı programın ilki Akseki Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirildi. Etkinliğe, Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Tatar, Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emrah Yüksel, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Rektör-Öğrenci Buluşması etkinliği çerçevesinde Akseki MYO konferans salonunda düzenlenen programda Rektör Kalan öğrenciler ile sohbet etti. Öğrencilerin talep ve isteklerini dinleyen Rektör Kalan, “Öğrencilerimizin düşüncelerini ve isteklerini her zaman önemsiyoruz” dedi. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programından bir öğrenci staj konusunda destek istemesi üzerine Rektör Kalan, “Staj konusunda ALKÜ olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Staj yapmak sizlerin en doğal hakkıdır. Bu konuyu çözüme kavuşmuş bilin” dedi.

Rektör öğrenci evine davet edildi

Birçok konunun ele alındığı programda öğrenciler Akseki MYO’da daha fazla etkinlik yapılmasını talep etti. Akseki MYO’da yapılan etkinlik sayısının artıracaklarını, talep gelmesi halinde Kestel Yerleşkesinde düzenlenen etkinliklere de otobüs kaldıracaklarını belirtti. Programın devamında bazı öğrenciler Rektör Kalan’ı evlerine çay içmeye davet etti. Rektör Kalan ise gün içindeki programları tamamladıktan sonra öğrencileri ziyaret edeceklerini kaydetti. Programın sonunda Akseki halkına ve yöneticilerine teşekkür de eden Rektör Kalan, “Akseki halkı hakikaten çok özeldir. Buradaki insanların gönlüne dokunabilirseniz sizin için canını verir. ALKÜ içinde her zaman elini taşın altında koymuştur” dedi.

Kaymakamdan öğrencilere tavsiyeler

Rektör-Öğrenci Buluşmasının ardından Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Akseki MYO öğrencileri ile 1. Kariyer Günü Etkinliğinde bir araya geldi. Programda Kaymakam Hülür öğrencilere, kaymakamlık mesleğinin özellikleri, kaymakam olmak için yapılması gerekenler hakkında öğrencilere bilgi verdi. Programın sonunda Rektör Kalan, Kaymakam Hülür’e plaket takdim etti.