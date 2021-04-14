Rektör, Antalya’da vaka artış tablosunu paylaşıp uyardı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya’nın artan Covid-19 vaka tablosunu paylaşarak vatandaşları uyardı. Paylaşılan tabloda Antalya’da vaka sayısının 100 binde 20 Şubat’tan 78,11 olduğu görülürken bu rakam 9 Nisan itibariyle 270,96’ya çıktığı gözlendi.

Türkiye genelinde Covid-19 vaka sayısı 60 bin sınırına dayandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası ramazan ayı içerisinde uygulanacak yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Alınan önlemler bugün itibariyle hayata geçirilmeye başlandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise, Antalya’da son haftalarda artan vaka sayılarını paylaşarak vatandaşları uyardı. Paylaşılan tablonda Antalya’da vaka sayısının 20 Şubat’ta 100 binde 78,11 olduğu gözlenirken bu rakamın 9 Nisan itibariyle 270,96’ya çıktığı gözlendi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rektör Özkan şu ifadeleri kullandı: “Antalya’daki haftalık Covid-19 vaka sayısı tırmanmaya devam ediyor. ‘Evde kal’ çağrısı yapılırken görevi nedeniyle evinden ayrı kalan, ‘mesafe’ uyarısına karşın en riskli alanlarda ön safta savaşan sağlık çalışanlarımızı da düşünüp lütfen kurallara uyalım.”