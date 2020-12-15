Raşit Doğan Enhoş yaşamını yitirdi

Tarım Kredi Kooperatifleri eski genel müdürü ve aynı zamanda 2014 mahalli idareler seçimlerinde MHP’den Manavgat Belediye Başkan adayı olan Raşit Doğan Enhoş hayatını kaybetti. Yaklaşık 4 yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Raşit Doğan Enhoş (58), yaşamını yitirdi. Enhoş’un cenazesi, yarın kılınacak olan öğle namazının ardından Manavgat Karaca Güzelyalı mezarlığında toprağa verilecek.