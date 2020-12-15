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Raşit Doğan Enhoş yaşamını yitirdi
Tarım Kredi Kooperatifleri eski genel müdürü ve aynı zamanda 2014 mahalli idareler seçimlerinde MHP’den Manavgat Belediye Başkan adayı olan Raşit Doğan Enhoş hayatını kaybetti. Yaklaşık 4 yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Raşit Doğan Enhoş (58), yaşamını yitirdi. Enhoş’un cenazesi, yarın kılınacak olan öğle namazının ardından Manavgat Karaca Güzelyalı mezarlığında toprağa verilecek.
ANTALYA 15.12.2020, 15:42
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Tarım Kredi Kooperatifleri eski genel müdürü ve aynı zamanda 2014 mahalli idareler seçimlerinde MHP’den Manavgat Belediye Başkan adayı olan Raşit Doğan Enhoş hayatını kaybetti. Yaklaşık 4 yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Raşit Doğan Enhoş (58), yaşamını yitirdi. Enhoş’un cenazesi, yarın kılınacak olan öğle namazının ardından Manavgat Karaca Güzelyalı mezarlığında toprağa verilecek.
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