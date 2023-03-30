Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel Ramazan etkinliklerinde gerçekleştirilen özel gösterilerle çocuklar keyifli saatler geçiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Karaalioğlu Parkı içerisinde düzenlenen Ramazan Etkinlikleri, çocukların vazgeçilmezi oldu. Bu yıl ülkemizde yaşanan felaketlerden dolayı konser gibi etkinliklerin yerine gerçekleştirilen moral etkinliklerinde çocuklar için illüzyon ve jonglör gösterileri düzenleniyor. İllüzyonistin birbirinden ilginç gösterilerinden, ilgiyle izleyen çocukların yanı sıra yetişkinler de büyük keyif alıyor. Jonglör gösterileriyle büyük heyecan yaşayan çocuklar, sandalye kapmaca gibi oyunlarda oynayarak neşeli saatler geçiriyor.