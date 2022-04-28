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Ramazan Bayramı’nda beslenmeye dikkat

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Diyetisyeni Nevin Bilici, Ramazan ayıyla değişen beslenme düzeni nedeniyle bayramda aşırı yiyecek ve tatlı tüketiminden kaçınılması gerektiğini söyledi.

ANTALYA 28.04.2022, 10:49
Ramazan Bayramı’nda beslenmeye dikkat

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Diyetisyeni Nevin Bilici, Ramazan ayıyla değişen beslenme düzeni nedeniyle bayramda aşırı yiyecek ve tatlı tüketiminden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Ramazan ayında oruç tutulması nedeniyle, öğün sayısında azalma ve beslenme alışkanlıklarında değişiklikler meydana geldiğine dikkat çeken Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Diyetisyeni Nevin Bilici, bayramda beslenme önerilerini vererek “Ramazanın sona ermesiyle bayramda normal yeme düzenine geçildiğinde ister istemez fazla yemek yeme eğilimi olabilmektedir. Öğün araları en az 3, en fazla 5-6 saat olacak şekilde düzenlenmelidir. Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalı, kızartma, kavurma yöntemiyle pişirilmiş besinler tercih edilmemelidir. Bayram ziyaretlerinde geleneksel olarak tatlı ikramı olacağından kahvaltıda bal, pekmez, reçel gibi şekerli gıdalar tüketilmemeli, besinler iyi çiğnenmeli, yemekler hızlı yenmemelidir. Ramazan ayının bitmesiyle artmış sıvı ihtiyacını karşılamak için günde 10-12 bardak su tüketilmedir. İçecek olarak ayran, mineralli sular ve bitki çayları tercih edilmelidir” dedi.

“Şerbetli yerine sütlü tatlı”

Şerbetli yerine sütlü tatlı ya da kuru meyvenin tercih edilebileceğini söyleyen Bilici, “Şerbetli tatlılar yerine sütlü ve hafif tatlılar veya kuru meyveler tercih edilmelidir. Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve gün içinde tatlı eğilimini azaltmak için lif (posa) içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kuru baklagiller tüketilmelidir. Kan şekerinizi dengelemek için süt, yoğurt, ayran gibi besinleri tatlı tüketiminden sonra ve gün içerisinde 2-3 kez tüketebilirsiniz. Bayramda çay ve kahve tüketimine de dikkat edilmeli, günde 2 fincandan fazla kahve tüketilmemelidir. Mümkün olduğunca, hafif tempolu yürüyüşler yapılmalıdır. Ramazan boyunca alıştığımız sahur yemeklerine, gece yemekleri olarak devam etmemeli, uykudan en az 2 saat önce besin alımı kesilmelidir. Bayramda kontrollü bir şekilde ilerlerseniz kilo alımının önüne geçmiş olursunuz” diye konuştu.

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