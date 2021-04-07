banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz

Ramazan ayında Muratpaşa’da 220 bin pide dağıtılacak

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayında ilçenin fırınlarından satın alacağı pideleri ihtiyacı olan ilçe sakinlerine ulaştırılacak. 220 bin Ramazan pidesi, 13 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı boyunca, hafta içi her gün, mahallelerde kurulacak noktalardan dağıtılacak. Ayrıca, iftar saatinde evinde olamayan esnafa da orucunu açması için iftar paketi verilecek.

ANTALYA 07.04.2021, 10:43
Ramazan ayında Muratpaşa’da 220 bin pide dağıtılacak

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayında ilçenin fırınlarından satın alacağı pideleri ihtiyacı olan ilçe sakinlerine ulaştırılacak. 220 bin Ramazan pidesi, 13 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı boyunca, hafta içi her gün, mahallelerde kurulacak noktalardan dağıtılacak. Ayrıca, iftar saatinde evinde olamayan esnafa da orucunu açması için iftar paketi verilecek.

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan’da ilçenin fırınlarından alacağı 220 bin pideyi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Antalya Fırıncılar Odası’yla gerçekleştirilecek çalışmada, Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün mahallerde kurulacak notalardan dağıtım yapılacak. Ayrıca, 13 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı boyunca, Ali Çetinkaya, Güllük gibi esnafın yoğun olduğu caddelerde iftar saatinde evinde olamayan esnafa, orucunu açması için iftar paketi dağıtılacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak her Ramazan’da mahallelerde kurdukları sofralarda Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma iklimini bütün ilçe hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Geçen yıl pandemi nedeniyle, ilk kez bir Ramazan ayında aynı sofrada buluşamadıklarını hatırlatan Başkan Uysal, “Bu Ramazan ayında da pandemi nedeniyle yine komşularımızla yan yana olamayacağız. Ama aşevimiz ihtiyacı olan komşularımızın yanında olacak, kuru gıda gibi yardımlarımız, desteklerimiz devam edecek” dedi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
17°
az bulutlu