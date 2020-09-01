Pulitzer ödüllü Kadife Çiçekleri Antalyalılarla buluşacak
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA ŞEHİR TİYATROLARI (AŞT) PULİTZER ÖDÜLLÜ KADİFE ÇİÇEKLERİ OYUNU İLE EKİM AYINDA PERDELERİNİ AÇMAYA HAZIRLANIYOR. AMERİKALI YAZAR PAUL ZİNDEL TARAFINDAN 1971 YILINDA KALEME ALINAN VE YAZARINA PULİTZER ÖDÜLÜ KAZANDIRAN KADİFE ÇİÇEKLERİ, YENİ SEZONDA AŞT TARAFINDAN SAHNELENECEK. YÖNETMENLİĞİNİ ŞEBNEM SÖNMEZ’İN YAPTIĞI OYUNDA SADECE KADIN OYUNCULAR SAHNE ALIYOR.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) Pulitzer Ödüllü Kadife Çiçekleri oyunu ile Ekim ayında perdelerini açmaya hazırlanıyor. Amerikalı yazar Paul Zindel tarafından 1971 yılında kaleme alınan ve yazarına Pulitzer ödülü kazandıran Kadife Çiçekleri, yeni sezonda AŞT tarafından sahnelenecek. Yönetmenliğini Şebnem Sönmez’in yaptığı oyunda sadece kadın oyuncular sahne alıyor.
AŞT, Amerikalı yazar Paul Zindel tarafından 1971 yılında kaleme alınan ve yazarına Pulitzer ödülü kazandıran Kadife Çiçekleri adlı oyunu Ekim ayında Antalyalılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Atatürk Kültür Merkezi’nde provaları devam eden Kadife Çiçeklerinin yönetmen koltuğunda ise tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şebnem Sönmez yer alıyor.
“Pozitif ayrımcılık yapacağız”
Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran, Antalya seyircisinin pandemi sürecinde sanatsal faaliyetlerden uzak kaldığını belirterek “Biz de seyircimizi çok özledik. Ekim ayında Kadife Çiçekleri ile seyircimizle buluşacağız. Oyunumuz kadın sorunlarını dile getiriyor. Söz vermiştik. Pozitif ayrımcılık yapacağız, kadınlarımızın sorunlarını anlatmaya çalışacağız demiştik. Bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Oyunun hem yönetmeni hem de oyuncuları kadın. Çok güzel bir performans sergiliyorlar. Seyircimizin bizi yalnız bırakmayacağından eminiz. Dört gözle Ekim ayının gelmesini bekliyoruz” dedi.
Beş kişilik bir kadın oyunu
Yazıldığı günden bu yana dünyanın dört bir yanında defalarca sahnelenen Pulitzer ödüllü Kadife Çiçekleri, Yazar Zindel’in yoksulluk içindeki çocukluk günlerinden ve annesinden etkilenerek yazdığı beş kişilik bir kadın oyunu. Seyirciler oyunda kadınlardan oluşan bir aile hayatına tanık oluyor. Oyunun konusu ise şöyle: “Babadan kalma eski manav dükkanını bir eve dönüştürmüş olan Beatrice; iki kızı ile geçim sıkıntısı içinde yaşar. Bütçeye katkı sağlamak için evde yaşlı hastalara bakmaktadır”
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