banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya Ukrayna Savaşı Buğday Fiyatlarına Yansıdı!
Rusya Ukrayna Savaşı Buğday Fiyatlarına Yansıdı!
Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2022
Ruslar Çernobil'i ele geçirdi
Ruslar Çernobil'i ele geçirdi
Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Prof. Dr. Türkeş: “Çölleşme riski artıyor, su yönetimi şart”

Antalya Tarım Konseyi (ATAK) ile Antalya Ticaret Borsası (ATB) işbirliğinde düzenlenen ‘Antalya Tarımında İklim Değişikliği, Kuraklık ve Su Sorunu Paneli’ çevrimiçi yapıldı. ATAK Genel Sekreteri Gonca Ertok moderatörlüğünde yapılan panele, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Su Politikaları Derneği ve Hidropolitik Akademi Başkanı Dursun Yıldız katıldı.

ANTALYA 25.02.2022, 12:10
Prof. Dr. Türkeş: “Çölleşme riski artıyor, su yönetimi şart”

Antalya Tarım Konseyi (ATAK) ile Antalya Ticaret Borsası (ATB) işbirliğinde düzenlenen ‘Antalya Tarımında İklim Değişikliği, Kuraklık ve Su Sorunu Paneli’ çevrimiçi yapıldı. ATAK Genel Sekreteri Gonca Ertok moderatörlüğünde yapılan panele, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Su Politikaları Derneği ve Hidropolitik Akademi Başkanı Dursun Yıldız katıldı.

Türkiye’nin iklim değişiminin olabileceği bir kuşakta yer aldığını belirten Prof. Dr. Murat Türkeş, “Antalya da aşırı kurak olabilecek bir bölgede” dedi. Antalya’nın yıllık 900-1000 mm ortalama yağış aldığını, yağışların ise önemli değişkenlik gösterdiğini belirten Türkeş, “Antalya, kuraklığa eğilimli ve hassas, şiddetli yağışların da olabileceği oynak değişken bir yağış rejiminin bulunduğu bir bölgede. Yıllık ortalama buharlaşma ise çok yüksek. Bu tarım için olumsuz bir durum” dedi.

“Çölleşme uyarısı”

Murat Türkeş, çölleşme sürecinin dünyanın yüzde 49’una ulaştığını kaydederken, Türkiye arazisinin yüzde 60’ının kurak olduğunu, yüzde 65’inin ise çölleşme sürecine açık olduğunu söyledi. Türkeş, su politikalarının buna göre yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Türkeş, Antalya’nın Elmalı ilçesi gibi batı iç kesiminin çölleşme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirirken, iklim değişikliğinin yanı sıra yanlış arazi kullanımı gibi uygulamaların riski artırdığını belirtti.

“Su zengini değiliz”

Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını, yıllık su açığı bulunan bir ülke olduğunu vurgulayan Murat Türkeş, su kullanımının doğru yönetiminin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin sıcaklık rejiminin giderek tropikleştiğini, Antalya’da ise yaz günlerinde tropikal günlerin arttığını söyleyen Türkeş, yüksek sıcaklıkla birlikte toprak neminin de azaldığına işaret etti. Türkeş, betonlaşma ve yeşil alanların azalmasının da etkisine dikkat çekerken, gece de devam eden buharlaşmanın tarım için risk oluşturduğunu ifade etti. Son dönemde yağışların artmasıyla meteorolojik kuralığın azaldığını ancak hidrolik ve tarımsal kuraklığın hala Antalya için tehdit olduğunu söyleyen Türkeş, “Son yağışlar önemli ama kuraklık bitti diye hareket etmek çok yanlış” dedi.

“Öneriler”

Tarımdan sonra en önemli su kullanıcısının kentler olduğunu söyleyen Türkeş, “Kuraklık tarımla birlikte en çok büyük kentleri vuruyor” diye konuştu. Türkeş, su tüketimi fazla olan bitki ürün deseninden kaçınılması, 10 binlerce yılın birikimi yeraltı suyunun hunharca kullanılmaması, iklim ve çevre dostu sürdürülebilir tarım, su kaynakları kullanımını politikalarının uygulanması, modern sulama yöntemlerinin teşvik edilmesini önerdi.

“Yağışlara karşı rehavet uyarısı”

Su Politikaları Derneği ve Hidropolitik Akademi Başkanı Dursun Yıldız, son 3 yıldır Türkiye’nin kuraklıkla “boğuştuğunu” söylerken, son dönemde ise karar vericileri rehavete sevk edebilecek yağış olduğunu söyledi. Barajlar bir miktar dolunca su sıkıntısı yokmuş gibi davranıldığını ifade eden Yıldız, “Türkiye’nin ciddi şekilde su sorunu var. Suyunu, enerjisini, gıdasını ve çevresini biyoçeşitliliğini planlaması, yönetmesi zorunluluğu var” şeklinde konuştu.

“Su yasası bekleniyor”

Kuraklıktan en çok tarım sektörünün etkileneceğini belirten Yıldız, ülkede sulama altyapısının eski ve ekonomik ömrünü doldurduğunu, kanalet hatlarının arızalı olduğunu, sulama altyapısının yeniden değerlendirilip daha verimli hale getirilmesi gerektiğini anlattı. Su yönetimi yasasının çıkmasını beklediklerini belirten Dursun Yıldız, su yönetiminin koordinasyon içerisinde yapılması gerektiğini vurguladı. Entegre havza yönetiminin önemine dikkat çeken Dursun Yıldız, ulusal su planındaki hedefler dikkate alınarak, birbirini tamamlayan uygulamalar, katılımcı, doğaya uyumlu, şeffaf, bir yönetim anlayışı ile daha fazla kaybetmeden yapılması gerektiğini ifade etti. Yıldız, “Zaman kaybetmeden Türkiye’de su yönetimi ele alınmalı. Bütün planlamalarımızı iklim değişikliğine göre organize etmeliyiz. Su yönetimi dinamik bir iştir. Planlaması ve uygulamasıyla dinamik olmayı gerektirir” diye konuştu.

“Büyükşehir belediyeleri hassas davranmalı”

Büyükşehirlerin, nüfusun yüzde 65’ine su ve atık su hizmeti sağladığını ve su yönetiminde büyük fonksiyona sahip olduğunu belirten Yıldız, belediyelerin ilgili birimlerinin su yönetimi konusunda daha hassas çalışması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin altın değerindeki yeraltı su kaynaklarının yüzde 85’ini tahsis ettiğini, bunun büyük bölümünün de kişisel tahsisler olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Son 15 yılda 5 milyar metreküp su kişisel tahsis yapılmış durumda” ifadelerini kullandı.

Geçmişte sınırların petrol kaynaklarına göre belirlendiğini belirten Yıldız, bugün gerek savaşların çıkması gerekse savaşın duracağı yerin belirlenmesinde su kaynaklarının bulunduğu alanların etkili olduğunu vurguladı.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Wolverhampton Wanderers 25 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15