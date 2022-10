Prof. Dr. Okutan: “Korona testi pozitif kalp hastasının ameliyatının ertelenmesi kalp krizi riskini artırabilir”

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Okutan, Covid-19 testi pozitif çıkan hastalarda koroner bypass ameliyatlarının yapılması ya da ertelenmesinde hekimlerin arada kalabildiğini belirterek, “PCR testi pozitif bir hastanın açık kalp ve koroner bypass ameliyatına alınması riski artırabilir. Ancak ameliyatın ertelenmesi de kalp krizi riskini artırabilmektedir. Bu nedenle hastanın PCR testi negatif hale dönünceye kadar gözlem altında tutularak ameliyata alınmamasıyla bu durum çözüme kavuşabilmektedir” dedi.

Covid-19 nedeniyle hekimlerin bazı durumlarda seçenekler arasında kaldığını belirten Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Kalp ve Dalar Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Hüseyin Okutan, “Yaklaşık iki yıldır hayatımızda önemli bir rol oynayan Covid-19, etkisini azaltsa bile halen hayatımızdan tam olarak çıkmış değil. Birçok hastanede ameliyat öncesi PCR testi hala yapılmakta ve hastanın testi negatif çıkarsa ameliyat yapılmaktadır. Bazı acil durumlarda ise PCR testi pozitif çıktığında, hekimler ameliyat yapmak ya da ertelemek seçenekleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Eğer hastanın testi pozitif yani hasta Covid-19 ise anestezi alınması ve ameliyat yapılması hastalığın klinik tablosunu artırmaya neden olabilmektedir. Bununla birlikte ameliyatı ertelemek de hayati tehlike yol açabilmektedir” diye konuştu.

“Ameliyatı ertelemek kalp krizi riskini ortaya çıkarabilir”

Koroner arter hastalığına bağlı olarak yapılması gereken koroner bypass ameliyatının Covid-19 nedeniyle ertelenmesinin hayati tehlikelere yol açılabileceğini belirten Prof. Dr. Okutan, “Koroner arter hastalığına bağlı koroner bypass ameliyatı ertelenirse, kalp krizi riski ortaya çıkmaktadır. Acil ameliyata alındığında ise enfeksiyon ağırlaşıp daha da karmaşık bir klinik tabloya yol açabilmektedir. Bu hasta grubunda her gün PCR testine bakılıp hastayı hastanede tutmak, her an ameliyata hazır beklemek, hatta kalple ilgili bir sorun çıktığında acil ameliyata almak en uzun seçenek gibi görünmektedir. Zira PCR testi pozitifken, ameliyata almak enfeksiyon riskini ve enfeksiyon tablosunu artırmaya yol açabilir” diyerek uyarılarda bulundu.

“Hastanın eve gönderilmesi kalp krizine neden olabilir”

Bu tip durumlarda hastanın eve gönderilmesinin kalp krizine neden olabileceğine vurgu yapan Okutan, sözlerine şöyle devam etti:

“Tercihen PCR testi pozitif çıkan bir hastanın, açık kalp ameliyatı ve koroner bypass ameliyatına alınması riski artırabilmektedir. Aynı zamanda ameliyatın ertelenmesi de koroner kalp krizi riskini artıracağı için özellikle bu durumda bulunan hastanın gözetim altında tutulması gerekmektedir. Hastanın PCR testi negatif hale dönünceye kadar gözlem altında tutularak ameliyata alınmamasıyla bu durum çözüme kavuşabilmektedir. Covid-19 hastalığının tamamen hayatımızdan çıkması, bu sorunlu vakaların ortaya çıkmasını da engelleyecektir. Ümidimiz, Covid-19 olmadan kalp dostu bir yaşama kavuşmaktır.”